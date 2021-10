Adriana Volpe si è raccontata ai nostri microfoni di SuperGuidaTv in un’intervista esclusiva sulla sua esperienza televisiva al Grande Fratello Vip nel ruolo di opinionista. Dopo aver partecipato come concorrente alla quarta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini; a tal proposito le chiesto le differenze tra l’essere opinionista o protagonista dello show.

Per Adriana Volpe non servono presentazioni, la sua carriera è ricca di successi. L’abbiamo a lungo apprezzata come conduttrice televisiva di: Mezzogiorno in Famiglia, Mattina in Famiglia, Notti sul Ghiaccio, I Fatti Vostri (co-conduzione Rai) ed Ogni Mattina su TV8. Si è sempre messa in gioco e stando a quanto ci ha confidato continuerà a farlo accettando sempre nuove sfide. Dove la porterà la sua passione per l’intrattenimento? Noi, insieme a voi, continueremo a tenerla d’occhio. Nel frattempo ecco cosa ci ha svelato sulla sua partecipazione al GF VIP e le sue opinioni su alcuni concorrenti del reality.

Intervista Esclusiva ad Adriana Volpe

Alfonso Signorini l’ha voluta come opinionista del GF Vip, se l’aspettava? Ci racconti un po’ in che modalità è avvenuta la proposta e cosa ha pensato di primo acchito? Cosa l’ha spinta ad accettare questa sfida?

La proposta è arrivata con una telefonata di Alfonso. Ricordo perfettamente l‘emozione nel sentire le sue parole quando mi ha proposto di diventare opinionista di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip. La risposta immediata che ho dato è stata: “Sono già là”. Della serie metti pure un cappello sulla poltrona della nuova edizione del GF Vip!

Ho colto l’occasione subito al volo, senza esitazione perché un pezzo del mio cuore era rimasto in quella casa. Avere l’opportunità di poter entrare in quello studio, che nella mia edizione non avevo mai visto, e soprattutto di chiudere un cerchio, su una cosa che era rimasta incompiuta, per me era la realizzazione di un sogno. Ricordo l’entusiasmo, ricordo la gioia, l’emozione… Immediatamente ho condiviso questa notizia, che poi si è ufficializzata molto più in là, con i miei amici più cari.

Sono stata veramente onorata di essere stata scelta da Alfonso, dalla rete e che abbiano riposto su di me questa grande fiducia.

Come sta andando questa esperienza? Sta superando le sue aspettative?

Per me è un’esperienza nuova, mi sono tuffata pancia a terra, vivendo tutte le emozioni che questo GF mi sta dando. Mi vivo la diretta della puntata, vivo il daytime, seguendo la casa e le varie dinamiche. Mi piace anche vedere le onde mediatiche che si creano sui social perché ti accorgi che ci possano essere varie letture agli eventi che succedono in casa. C’è una prima lettura di pancia in pratica e poi, magari conoscendo il passato di quel personaggio, ti rendi conto che puoi dare tutta un’altra interpretazione a determinate reazioni. È bellissimo anche perché sono in una posizione privilegiata di osservazione.

Lei è stata anche una concorrente del GF Vip. Confrontando le due esperienze, meglio opinionista o concorrente di un reality? Pensa di dover migliorare in qualcosa?

Ho avuto il privilegio di essere sia concorrente del GF Vip e quest’anno opinionista. Sono due ruoli completamente diversi e devo dire che ruolo di concorrente ti permette di essere proprio te stessa, di vivere le emozioni in piena libertà, di dire le cose come le vuoi dire tu, con le tue parole senza avere un copione e questa è un’esperienza unica per chi fa programmi televisivi come me. Io per una vita ho fatto la conduttrice e il ritrovarmi libera senza confini è stata un’esperienza straordinaria.

Da opinionista invece devi un po’ mediare tra le dinamiche del gioco che ti portano una lettura e cercare anche di vedere a lungo raggio potendo confrontare anche con quello che succede all’esterno. Assumi molte più informazioni perché nei vari programmi e sui social si scava molto sulla storia di ogni personaggio per cui hai una lente di ingrandimento su ogni storia che ti permette quindi di dare poi alla fine più letture e ed è un’esperienza che sto cercando di vivere al meglio. Sto cercando inoltre di non perdere, come dire, la mia identità, quindi il mio sorriso, e se devo migliorare in qualcosa, potrei dire che devo essere, forse, meno logorroica, più diretta. Mi piacerebbe accentuare quel tono sarcastico che comunque sto facendo vedere nelle ultime puntate.

Abbiamo notato che come opinionista è piuttosto diretta anche a costo di risultare impopolare. A differenza di come pensava la sua ex compagna d’avventura Antonella Elia, non è stata – finora – “una maestrina che non si espone che cercherà di essere amica di tutti”. Vuole replicare?

Chi ha seguito il mio percorso lavorativo sa che carattere ho, quanto sono peperina su alcune cose, puntigliosa, quanto sia guerriera. Quando devo combattere per un principio in cui credo non mi faccio mettere i piedi in testa e credo di averlo dimostrato in tantissime occasioni. Cerco la giustizia, nel senso che quando vedo dei soprusi, delle angherie, è più forte di me: mi schiero sempre e cerco di sgamare chi trama, chi porta maschere e chi in qualche modo cerca di sottomettere gli altri. Mi piace che il pubblico stia apprezzando anche questo lato del mio carattere.

Con Sonia Bruganelli si percepisce che non c’è molto feeling. La foto postata con Giancarlo Magalli l’ha davvero ferita? Il vostro antagonismo è reale?

Diciamo che non siamo partite con il piede giusto. Ho risposto a una palese provocazione. Mi è sembrato giusto mettere in evidenza quando c’è stata una caduta di stile, ma sono dell’idea che bisogna dare sempre una opportunità e bisogna darsi un’opportunità. Non tanto perché le persone possano cambiare, perché su quello ci credo ben poco, ma credo sul fatto che invece si possa imparare a prendere le misure e a convivere serenamente conoscendo pregi, difetti e limiti di chi hai di fronte.

Sua figlia come ha commentato la sua partecipazione al Grande Fratello Vip? L’ha criticata o l’ha invece apprezzata?

Mia figlia, per età, ancora non segue il GF VIP perché va a letto alle 21:30 e il programma parte dopo. Il lunedì non lo segue. Vede qualcosina il venerdì sera perché può andare a dormire un pochino dopo e quindi vede l’inizio del programma. Come tutti quei ragazzi che navigano in internet e buttano un occhio sui social vive un po’ di luce riflessa e vede i commenti, vede il look, molte volte li decidiamo insieme perché quando scelgo degli abiti chiedo anche la sua opinione. Mi fa piacere questo. C’è un po’ una complicità su questo. Non è che dà giudizi. La sua battuta è: “Mamma, io sono felice se tu sei felice!”.

Si sta parlando molto del flirt tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassié. Anche lei pensa che Lulù stia sbagliando strategia? La trova pesante? Ha ragione Lucrezia a temere Sophie Codegoni? Pensa che sia interessata a Manuel?

Manuel dopo qualche settimana ha iniziato a prendere le distanze da Lucrezia, ha cercato di delimitare un confine. È stata una decisione difficile da far accettare a Lulù, però le parole di Manuel sono state molto chiare. Lui in questo momento ha altre priorità e vuole fare un percorso, all’interno della casa, libero, senza turbare i suoi equilibri, essendo lei anche molto gelosa e vuole vivere questa esperienza pienamente instaurando un buon rapporto con la casa ed oggi devo dire è tra i personaggi più amati sia dal pubblico a casa sia dai concorrenti perché da quando ha iniziato ha sempre ricevuto l’immunità da tutti, cioè è sempre stato decretato tra i preferiti della casa.

Ha dichiarato che una delle concorrenti che più le piace è Francesca Cipriani. Gli ultimi suoi comportamenti hanno però scatenato delle polemiche sui social. Secondo lei ha superato il limite o fa parte del suo personaggio?

Francesca o si ama o si odia. È un personaggio molto sopra le righe, un personaggio molto auto-ironico. Conosce perfettamente il mezzo televisivo. Sa cosa colpisce l’attenzione del pubblico. Gioca molto a fare anche un po’ la svampita, ma credo che sotto sotto invece si nasconda una donna di grande carattere che ha consapevolezza delle sue qualità e riesce molte volte a valorizzare quelle che possono essere anche apparenti limiti e a trasformarli in straordinari pregi.

Ad oggi che tipo di proposta sogna che le facciano? Che tipo di programma le piacerebbe fare? Infotainment, reality o programma musicale?

Sono una persona sempre aperta a nuove sfide e opportunità lavorative, ma ho una passione per l’intrattenimento. Mi piacerebbe proseguire per questa strada anche in veste di autrice oltre che conduttrice.