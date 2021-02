In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuidaTV, Adriana Volpe fa un bilancio di questa esperienza televisiva su Tv8 con il programma Ogni Mattina. Un’esperienza televisiva arrivata dopo l’ondata di successo che ha avuto nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Proprio ad Adriana abbiamo chiesto qualche giudizio sulla nuova edizione del reality chiedendo delle opinioni su delle sue amiche, Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando. Adriana non accantona la possibilità di partecipare in futuro ad un altro reality anche se ci confessa di volersi vivere di più sua figlia Gisele: “Forse più avanti, ma non ora. Voglio continuare a godermi Gisele, è in quella età dove, tra poco, passerà dall’infanzia all’adolescenza e non voglio perdermi una fase così importante della sua crescita”.

Sul fronte professionale, la bella conduttrice ha rivelato di essere aperta a nuove collaborazioni e ci ha rivelato un sogno nel cassetto che ha in ambito lavorativo, queste le sue parole a riguardo: “Molti pensano che il sogno di ogni conduttore sia la prima serata. Posso stupirti: il mio ideale sarebbe la conduzione di un programma di daytime nel fine settimana, magari la mattina”. Cosa si nasconderà dietro l’angolo? Sarà lei la nuova regina del daytime settimanale?

Intervista esclusiva ad Adriana Volpe

Adriana, sei tornata al timone di “Ogni mattina” con una formula rinnovata. Come sta andando questa conduzione in solitaria? All’inizio è stato difficile?

Per questa nuova edizione di Ogni Mattina sono ripartita con grande energia e con l’entusiasmo che mi accompagna ad ogni nuovo progetto, ad ogni nuova sfida professionale. Immagina che per quattro ore sono continuamente in diretta, senza pause se non una mezz’ora durante il Tg8. Quattro ore di contenuti nei quali incontro tanti ospiti e spazio tra i più vari argomenti. Eppure, sin dal primo giorno mi sono sentita veramente “a casa”, circondata da un gruppo coeso e con l’obiettivo di portare nelle case degli italiani quella leggerezza di cui abbiamo tutti un po’ bisogno.

Alcuni hanno ipotizzato sia stata una scelta dettata dai bassi ascolti. E’ un nuovo esperimento o un’opportunità di rilancio? Qual è il bilancio di questa esperienza televisiva?

E’ presto per fare bilanci che, come ho dichiarato più volte, faremo a giugno, quando terminerà il programma. La rete ha scelto di dare più spazio all’intrattenimento rispetto all’informazione intesa in senso tradizionale, ma è ferma nel progetto iniziale di portare Tv8 ad una dimensione generalista. In questo contesto, con Ogni mattina mi sento privilegiata nel poter tenere a battesimo questa nuova iniziativa, cosciente che la strada è lunga e l’impegno è alto.

In questa edizione del Grande Fratello Vip, una concorrente particolarmente amata dal pubblico è stata Elisabetta Gregoraci. Con te è legata da un rapporto di amicizia. Prima del suo ingresso nella casa l’avevi sentita? Le avevi dato qualche consiglio?

Ho sentito Elisabetta dopo la sua uscita dalla Casa, chi invece ho sentito prima che entrasse è Stefania Orlando e, da buona amica, le ho dato qualche consiglio.

Sulla sua tenera amicizia con Pretelli, pensi che come nel tuo caso (con Andrea Denver) sia stata montata una storia?

Il Grande Fratello Vip porta con sé tanti racconti e proietta le fantasie del pubblico. E’ inevitabile ed è anche parte dello spettacolo, ma sappiamo che la realtà è ben diversa. Credo che Elisabetta, che conosco per la sua sincerità, abbia chiarito ogni aspetto della sua amicizia con Pierpaolo.

Pare che Giovanni Ciacci opinionista nella tua trasmissione sia uno dei concorrenti dell’”Isola dei Famosi”. Avendo già fatto l’esperienza del reality, cosa gli consiglieresti?

Giovanni è un uomo incredibile e dalle mille sfaccettature, se sceglierà di partecipare all’Isola dei famosi, avrà sicuramente me come fan accanita. Non mi perderò una puntata. Sono sicura che sarà in grado di creare dinamiche appassionanti e di stupire il pubblico.

In una diretta Instagram, Magalli ha fatto un’affermazione pesante dichiarando che Stefania Orlando sarebbe stata una tua vittima. Cosa vuoi replicare? In futuro, ci sarà possibilità per un confronto tra voi?

Alle provocazioni di Magalli non rispondo più. E’ diventato stantio, con l’età – purtroppo – va solo a peggiorare. Per quanto riguarda Stefania, come lei ha fatto un gran tifo per me, spero proprio che vinca questa edizione del Grande Fratello Vip.

Se avessi la possibilità di ripetere l’esperienza in un reality, accetteresti?

Forse più avanti, ma non ora. Voglio continuare a godermi Gisele, è in quella età dove, tra poco, passerà dall’infanzia all’adolescenza e non voglio perdermi una fase così importante della sua crescita.

Mediaset ti aveva preso però in considerazione qualche tempo fa anche come conduttrice. Ci sono stati dei contatti di recente? Ti piacerebbe approdare alla conduzione di un reality?

Mediaset con il Grande Fratello Vip mi ha dato una grande opportunità, ha rappresentato una famiglia accogliente ed in futuro non escludo nuove collaborazioni. Ci sono tante persone che mi hanno valorizzata e dato fiducia e che oggi rappresentano per me un punto di riferimento. Contatti recenti? Top secret.

Ultima domanda: il grande sogno ancora da realizzare?

Molti pensano che il sogno di ogni conduttore sia la prima serata. Posso stupirti: il mio ideale sarebbe la conduzione di un programma di daytime nel fine settimana, magari la mattina.