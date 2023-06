E’ uno dei volti di punta della programmazione estiva di Raiuno. Dopo aver intrattenuto il pubblico lo scorso anno con Dedicato, Serena Autieri è pronta ad intrattenere di nuovo il pubblico con Unomattina Estate Show. La conduttrice sarà affiancata dal collega e amico Gigi Marzullo. In questo frammento di Unomattina, ci sarà spazio per la musica, l’intrattenimento e le interviste a personaggi famosi. Un bel salto per la Autieri che potrebbe avere un posto di primo piano anche nei palinsesti autunnali delle reti Rai.

Intervista a Serena Autieri

In questa intervista, rilasciata in esclusiva per SuperGuida TV, Serena Autieri ci ha rivelato qualcosa in più sul programma: “Sono molto felice di essere di nuovo in Rai. E’ un ritorno a casa. Porteremo il pubblico con noi alla scoperta delle piazze più belle d’Italia e intervisteremo grandi personaggi. Sarà un’estate piena di informazione, spettacolo e intrattenimento”.

Dalle prime informazioni, ci è sembrato che Uno mattina Estate Show avesse delle analogie con Dedicato, un programma che però non ha ottenuto ottimi ascolti tanto che l’azienda aveva deciso di chiuderlo. I due programmi sono simili? Serena Autieri ha risposto così: “Penso che Dedicato si discosti molto da questo programma. I contenitori devono raccontare e intrattenere, tenendo compagnia alle persone che sono a casa. Per questo motivo gli ingredienti rimangono gli stessi e cioè la musica e gli incontri. Ci saranno poi delle novità che non posso anticipare”.

Serena Autieri è legata da una profonda amicizia con Michelle Hunziker. Un legame che non conosce rivalità e invidia. Proprio di recente, la Autieri è stata ospite del programma Michelle Impossible. Entrambe hanno emozionato il pubblico dimostrando che anche nel mondo dello spettacolo possono esistere i veri legami e i buoni sentimenti. Abbiamo chiesto a Serena se in futuro ci sia spazio per una conduzione doppia con Michelle Hunziker.

Lei ha risposto entusiasta: “Ci vogliamo molto bene. Siamo due sorelle mancate e ce lo ripetiamo spesso. Ci dispiace vivere lontane ma ci manteniamo comunque in contatto. Spesso abbiamo parlato di fare qualcosa insieme anche se non sappiamo quando, dove, come e perché. Ci frullano in testa mille idee e abbiamo tanti sogni nel cassetto da realizzare insieme”.

Intanto, Serena Autieri sarà impegnata in autunno anche in teatro. L’attrice interpreterà Eliza Doolitle, il ruolo che fu di Audrey Hepburn nel film My Fair Lady. A proposito di questo progetto, ha dichiarato: “Sin da piccola sognavo di fare questo spettacolo. Avevo visto il film mille volte. Audrey Hepburn è poi una costante nella mia vita. Prima di My Fair Lady avevo fatto Vacanze Romane assieme a Paolo Conticini. Devo ammettere che all’inizio ero spaventata perché per me lei è un’icona. Mi avvicino in punta di piedi e spero di non deludere le aspettative. Ce la metterò tutta in entrambi i casi. Sarà per me un’estate intensa e significativa”.