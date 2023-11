Dopo l’addio a I Fatti Vostri, Salvo Sottile torna alle origini. Dal 27 novembre in prima serata su Raitre andrà in onda “Far West”, il nuovo programma di inchiesta e di approfondimento che andrà a raccogliere un’eredità pesante, quella di Sigfrido Ranucci e del suo Report spostato alla domenica. In ogni puntata ci saranno tre filoni d’inchiesta: nella prima puntata si tornerà a parlare della strage di Via D’Amelio e della morte di Paolo Borsellino, spazio poi ad una storia di ricatto sessuale che coinvolge due donne e un calciatore. Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Salvo Sottile.

Intervista a Salvo Sottile

In questa nuova avventura, il conduttore sarà un cacciatore di storie: “Mi definisco cacciatore di storie perché il mio obiettivo è di dare voce a chi non ce l’ha, di combattere la prepotenza. Cercherò di raccontare delle storie per dare al pubblico al possibilità di misurarsi con un racconto sulla lunga distanza. Ci saranno in studio ospiti e testimoni con cui tratteremo varie inchieste”.

In tv i programmi d’inchiesta si stanno ormai sostituendo al mondo reale. Chiediamo a Salvo Sottile quale sia la cifra che contraddistingue questo programma e che lo differenzia dagli altri: “La cifra che caratterizza questo programma è che i nostri inviati fanno un racconto di tipo immersivo. Il programma segue tre filoni: avremo un’inchiesta in diretta, un’inchiesta con ospiti e analisti e un racconto giornalistico puro”.

Una sfida avvincente ma anche complicata per Salvo Sottile che da professionista ha scelto di abbandonare una strada facile e consolidata come quella de I Fatti Vostri. Da parte sua però non c’è nessun rimpianto: “I Fatti Vostri mi ha permesso di misurarmi con un altro registro, quello dell’intrattenimento più leggero. E’ un programma che nel mio codice genetico e professionale rappresentava una sorta di comfort zone. I Fatti Vostri è un programma che va bene, che ho portato a risultati importanti ma che non cambia. E’ sempre uguale tutti gli anni. Ho avuto la sensazione che potevo fare qualcos’altro in un programma diverso. Quando la Rai mi ha proposto di fare un programma d’inchiesta giornalistico non ci ho pensato due volte anche se rappresenta un rischio”.

Raitre è una rete contrassegnata da numerosi addii: da Fabio Fazio a Lucia Annunziata da Bianca Berlinguer a Corrado Augias. Salvo Sottile però non ha mai pensato di lasciare la Rai: “Ho ricevuto tante proposte ma la Rai non la lascio perché sono orgoglioso e felice di lavorare in questa azienda”.