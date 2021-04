Dopo il suo intervento nel programma “Live – Non è la D’Urso” è scoppiato un vero e proprio caso mediatico. A distanza di un mese, Pietro Delle Piane ha deciso di smarcarsi dalle accuse che gli sono state rivolte e noi di SuperGuida TV abbiamo deciso di dargli la parola per replicare. In questa intervista, rilasciata in esclusiva, Pietro Delle Piane ha voluto chiarire la situazione specificando che la sua dichiarazione di aver recitato un ruolo non era un’accusa rivolta al programma e agli autori di “Temptation Island Vip”. “Volevo far ingelosire Antonella”, ammette con sincerità. Ci tiene a ringraziare Barbara D’Urso che gli ha dato l’opportunità di diventare un personaggio televisivo ma anche Maria De Filippi e la rete che hanno fortemente voluto lui e Antonella Elia nel reality.

Sui social, in molti si sono esposti dopo quell’intervista per prendere una posizione. Tra questi, il conduttore di “Temptation Island Vip”, Filippo Bisciglia. A tal proposito, Pietro ha dichiarato di aver chiarito con lui. Intanto, oggi con Antonella Elia è tornato il sereno. E’ stato proprio lui a rivelarlo ai nostri microfoni: “Mi ha sempre difeso. Quando a novembre dello scorso anno abbiamo litigato e ci siamo lasciati siamo stati davvero male. Dopo lo scontro avvenuto con Samantha De Grenet, il giorno dopo sono andato a casa sua e abbiamo parlato. In quel momento, c’è stato tra noi un riavvicinamento. Dopo alti e bassi, oggi tra noi splende il sereno”.

Nonostante le polemiche, Pietro però non ha dubbi. Non si pente di aver partecipato a “Temptation Island Vip”: “E’ stata una bella esperienza perché io e Antonella abbiamo capito quanto fosse importante il nostro sentimento. Prima di partire, Antonella era curiosa di capire come mi sarei comportato perché diceva di non essere gelosa. Ho giocato proprio per farla ingelosire e per scalfire questa sua certezza. Lei è stata male per il mio bacio con Beatrice ma io l’ho saputo solo dopo. Ho scoperto un lato del suo carattere che prima non conoscevo”, ha ammesso. Pietro ci confessa anche di essere stato contattato per partecipare al “Grande Fratello Vip”. Un’esperienza che a quanto pare però non lo alletterebbe: “Non so se parteciperei ad un reality perché non credo di essere adatto. Non mi spaventa la convivenza ma mettere in piazza il mio privato mi creerebbe dei problemi. Fare “Temptation Island Vip” è già stato faticoso e ne sto ancora oggi pagando le conseguenze”. Antonella riuscirà a fargli cambiare idea?

Intervista esclusiva a Pietro delle Piane

Pietro, dopo la tua partecipazione a “Live – Non è la D’Urso” è scoppiato un vero e proprio putiferio. Pensi che le tue parole siano state male interpretate? Cosa intendevi dire?

Ho detto che avevo recitato un ruolo ma poi non ho avuto modo di spiegare bene cosa intendessi dire. La mia dichiarazione non era un’accusa rivolta alla trasmissione anche perché nessuno mi ha chiesto di recitare un copione o di interpretare un ruolo. Non ho detto nulla di tutto questo. All’interno della trasmissione ho recitato un ruolo per far ingelosire Antonella. Io e lei abbiamo partecipato a “Temptation Island Vip” come una coppia innamorata. Poi si sono scatenate delle dinamiche che ci hanno portato a dividerci. Era la prima volta che partecipavo ad un reality e non essendo abituato alle dinamiche televisive mi sono trovato schiacciato. Tutto ciò che io ho detto erano cose già note in quanto Antonella ne aveva parlato quando era concorrente all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Mi riferisco soprattutto alla questione della mancanza di un figlio. Ho sbagliato perché non mi sono regolato. Non volevo offendere nessuno né tantomeno ferire Antonella.

Dopo il tuo intervento nel programma, hai avuto modo di sentire Barbara D’Urso?

Non ho sentito più nessuno. Mi dispiace molto anche perché devo ringraziare Barbara che in questo anno e mezzo mi ha invitato nei suoi programmi dandomi l’opportunità, nel bene e nel male, di diventare un personaggio televisivo. Per me che sono un attore è stato un anno complicato proprio per la mancanza di lavoro. Oltre a Barbara, devo ringraziare anche Maria De Filippi e Mediaset che hanno voluto me e Antonella a “Temptation Island Vip”. Non mi sarei mai permesso di parlare male di una rete che mi ha dato lavoro.

E’ intervenuta anche la tentatrice Beatrice De Masi che ha voluto dire la sua confermando che quel bacio a Temptation c’è stato. Cosa vuoi replicare? Hai voluto minimizzare come sostiene lei?

Ho sempre detto che un bacio a stampo c’era stato per giocare e Antonella ne era al corrente. Non capisco perché fare queste dichiarazioni dopo un anno. Se Beatrice aveva un interesse nei miei confronti poteva manifestarlo subito.

C’è stata una critica che non ti aspettavi e che ti ha ferito?

Sì, non mi aspettavo una critica da parte di uno dei concorrenti con cui ho condiviso l’esperienza a Temptation Island. Mi è dispiaciuto perché non mi aspettavo che postasse su Instagram delle storie accusandomi di essere andato contro il programma e gli autori. Anche se dopo il programma ci siamo visti due/tre volte, lo reputavo un amico. Al posto delle storie su Instagram, mi sarei aspettato una sua telefonata. Sarebbe stata un’occasione per parlare e spiegarsi. Tutti noi abbiamo partecipato ad un programma che è stato un viaggio nei sentimenti e ognuno avrà adottato la sua strategia come succede in ogni reality.

Tra coloro che ci sono rimasti male c’è Filippo Bisciglia che ha espresso amarezza. Cosa è successo?

Filippo ha fatto una storia su Instagram ma non era negativa come quella del concorrente a cui ho accennato prima. Lui si è ricordato quanto stessi male dopo che io e Antonella ci eravamo lasciati. Io l’ho chiamato e l’ho rassicurato spiegandogli che con le mie parole non volevo accusare il programma. Con Filippo ci siamo chiariti.

Con Antonella, oggi come sono i rapporti?

Sono molto buoni. Mi ha sempre difeso. Quando a novembre dello scorso anno abbiamo litigato e ci siamo lasciati siamo stati davvero male. Dopo lo scontro avvenuto con Samantha De Grenet, il giorno dopo sono andato a casa sua e abbiamo parlato. In quel momento, c’è stato tra noi un riavvicinamento. Dopo alti e bassi, oggi tra noi splende il sereno.

Antonella nel ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip ti ha convinto?

Mi ha convinto tanto. Antonella è stata un’opinionista pungente ed è stata un valore aggiunto per il reality, nel bene e nel male. E’ stata sé stessa e si è messa in gioco. Un po’ siamo simili. Antonella lascia sempre il segno quando fa qualcosa e la stessa cosa vale per me, forse più nel male (ride). Siamo sinceri e senza peli sulla lingua.

Tu parteciperesti mai come concorrente? Ti è stato mai proposto?

Mi è stato proposto di partecipare al Grande Fratello Vip. Avevo incontrato gli autori e anche Alfonso Signorini perché mi volevano nella casa. Non siamo arrivati ad un accordo. Non so se parteciperei ad un reality perché non credo di essere adatto. Non mi spaventa la convivenza ma mettere in piazza il mio privato mi creerebbe dei problemi. Fare “Temptation Island Vip” è già stato faticoso e ne sto ancora oggi pagando le conseguenze. Molti fanno confusione tra la realtà e il reality.

Alla luce di quello che è successo, oggi ripeteresti l’esperienza di “Temptation Island Vip”?

La ripeterei. Sono affezionato al programma. Proprio l’anno scorso in questo periodo con la produzione iniziavamo a parlare della nostra partecipazione. E’ stata una bella esperienza perché io e Antonella abbiamo capito quanto fosse importante il nostro sentimento. Prima di partire, Antonella era curiosa di capire come mi sarei comportato perché diceva di non essere gelosa. Ho giocato proprio per farla ingelosire e per scalfire questa sua certezza. Lei è stata male per il mio bacio con Beatrice ma io l’ho saputo solo dopo. Ho scoperto un lato del suo carattere che prima non conoscevo.