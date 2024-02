Pierpaolo Pretelli è sempre più un volto Rai. Dopo aver entusiasmato il pubblico con le imitazioni a Tale e Quale Show, il giovane ex gieffino è sbarcato al Festival di Sanremo in veste di inviato de La vita in diretta e di conduttore della festa serale in Piazza Colombo dove si tengono i concerti di alcuni grandi artisti in collegamento con l’Ariston. Una grande opportunità per Pretelli, sempre più lanciato nel mondo della tv.

Intervista esclusiva a Pierpaolo Pretelli, inviato a Sanremo per la Vita in diretta

Noi di SuperGuida Tv abbiamo intervistato in esclusiva Pierpaolo Pretelli che ci ha raccontato come sta vivendo questa esperienza: “La sto vivendo bene. Mi sento molto fortunato quest’anno. Avevo il desiderio di venire qui e di svolgere un ruolo. Un sogno che finalmente ho realizzato”.

Sulle canzoni in gara al Festival di Sanremo, Pierpaolo Pretelli rivela: “Mi sono piaciuti molti brani perché li ho trovati orecchiabili e ballabili”. Qualche anno fa, Pretelli aveva fatto ballare tutti con la sua hit “L’estate più calda”. Un brano che si era rivelato uno dei più apprezzati tormentoni estivi tanto da entrare nella top 50 Viral Italia della piattaforma musicale. Pierpaolo però non pensa di proporre in futuro un brano per il Festival di Sanremo: “Non sono un cantante di professione e non lo farei mai”.

Sicuramente però tra i progetti futuri di Pretelli rientra quello della conduzione di un programma tutto suo: “Sto vivendo un periodo molto bello, sto facendo quello che amo fare. Ringrazio anche Alberto Matano che mi ha dato la possibilità di esprimermi soprattutto in un contesto come quello di Sanremo. Io amo stare in mezzo alla gente e cerco di strappare dei sorrisi. L’affetto delle persone mi stimola a crederci sempre. In Rai mi sto consolidando sempre di più e questo mi rende soddisfatto”.

La popolarità è arrivata grazie alla partecipazione al Grande Fratello. Ad oggi, Pierpaolo pensa che i reality siano ancora un ottimo trampolino di lancio per chi voglia fare televisione: “Ad oggi ci sono più opportunità sui social che in televisione. In un reality viene fuori il lato umano ma non quello professionale. Per intenderci, chi vuole fare il cantante non prova ad accedere al reality ma imbocca una strada diversa. Nel mio caso, il reality è stata una vetrina”.

Il Pierpaolo che abbiamo conosciuto al Grande Fratello è diverso però da quello di oggi: “Non sono cambiato ma sento che a livello professionale più ricevo fiducia più acquisto sicurezza. Il reality mi ha dato un’opportunità ma ora sto facendo la gavetta”.

Ad oggi, Pretelli esclude però la partecipazione ad altri reality: “Psicologicamente partecipare ad un reality è impegnativo. Sto facendo ora un percorso diverso. Ho vissuto sei mesi nella casa del Grande Fratello ma ora mi godo la vita fuori con altre prospettive”.

A conclusione dell’intervista, Pierpaolo Pretelli ha smentito l’indiscrezione sul fatto che avesse sostenuto un provino per entrare nel cast del musical Mare Fuori: “Io sono fan della serie e conosco anche alcune attrici ma non ho mai sostenuto un provino. E’ stato un chiacchiericcio”.