Le ex ragazze di “Non è la Rai”, Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere, si sono riunite e dalla loro collaborazione è nato il nuovo brano “Sola tu mi vuoi”. Una canzone dal ritmo leggero ma dalla tematica attuale e delicata come quella dell’amore tossico. Sola tu mi vuoi è un inno, un grido di speranza per tutte le donne a liberarsi di chi nasconde la prevaricazione tra le pieghe di una relazione.

Intervista a Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere

Noi di SuperGuida TV abbiamo intervistato in esclusiva Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere che ci hanno raccontato qualcosa in più su questa collaborazione: “Siamo state invitate tutte e tre insieme a Storie Italiane e alla fine della puntata, Eleonora Daniele ci ha proposto di interpretare un brano scritto da lei in collaborazione con Francesco Boccia. Abbiamo subito accettato in primis per la tematica della canzone e poi perché oltre ad essere colleghe siamo anche amiche”.

Il brano trasmette un messaggio importante: che le donne ancora oggi hanno difficoltà a smarcarsi da una società patriarcale. Eleonora Cecere sottolinea come nella cronaca quotidiana i femminicidi siano ormai all’ordine del giorno: “Ogni anno sono sempre di più le donne che vengono uccise per mano dei propri ex compagni o mariti. Da donna queste notizie mi spaventano molto perché ormai c’è la paura di uscire di casa. Nel nostro piccolo abbiamo cercato di dare un contributo facendo arrivare un messaggio importante alle donne vittime di violenza. Vogliamo fargli capire che devono chiedere aiuto e anche noi offriamo il nostro sostegno a chi lo richiede”.

Pamela Petrarolo pensa che l’educazione sentimentale nelle scuole non sia però sufficiente a risolvere questa piaga: “Tutti dobbiamo fare un passo indietro. Nessuno è perfetto e anche i genitori devono mettersi in discussione. Sicuramente la famiglia ha un ruolo fondamentale nell’educazione al rispetto delle donne e alla parità così come la scuola. E’ importante creare luoghi di aggregazione in cui poter diffondere messaggi ed esempi positivi ai ragazzi”.

Voltiamo poi pagina parlando dell’edizione appena passata del Festival di Sanremo e chiediamo loro quale sia stata la loro canzone preferita. Ilaria non ha dubbi: “Angelina Mango ha avuto una presenza scenica, stile, originalità oltre che una grandissima umanità e sensibilità”.

Eleonora cita invece i Ricchi e Poveri mentre Pamela fa il i nomi di Irama e Alessandra Amoroso. Le tre ragazze di Non è la Rai non escludono poi di presentarsi in gara a Sanremo in futuro: “Sarebbe bellissimo. Se fosse uscito prima questo questo pezzo magari avremmo fatto in tempo a presentarlo, chissà”.

Pamela, Eleonora e Ilaria hanno conosciuto la popolarità grazie a “Non è la Rai”. Un programma che ha segnato la storia della tv italiana tanto anche ancora oggi se ne continua a parlare: “Abbiamo lasciato un segno. E’ stato un programma in cui c’era tanta bellezza, semplicità ma anche divertimento”.

Un programma che oggi in tempo di politically correct forse però sarebbe andato incontro a delle critiche: “Con i tempi di oggi e con i social il programma avrebbe avuto ancora più successo. E’ un programma che ha fatto la storia della tv e che è rimasto nel cuore di tutti”.

Il successo di Non è la Rai però non l’ha mai destabilizzate. Pamela Petrarolo ha rivelato: “Il pericolo di incappare in situazioni borderline ci può essere soprattutto se non si hanno le spalle larghe e un’educazione solida. Non avevo una consapevolezza così forte da sapere cosa sarebbe successo dopo Non è la Rai. L’up and down di emozioni l’ho soltanto vissuto ogni volta che salivo su quel palco”.

La Petrarolo è stata due anni fa naufraga all‘Isola dei Famosi. Di quell’esperienza conserva però un bel ricordo: “Avevo dei dubbi prima di partire. Poi però me la sono goduta appieno. e tra cinque anni mi dovesse capitare un’altra opportunità di questo tipo ne sarei felice. E’ l’unico reality in cui ci si mette in gioco totalmente sia a livello mentale che fisico. Dopo un mese sono tornata a casa più forte di prima. Ho imparato a pescare, a nuotare, ad arrampicarmi sugli alberi per prendere i mango. Ho anche superato tante paure visto che soffrivo di vertigini”.

Finora Eleonora e Ilaria non hanno mai partecipato a dei reality. Mentre Ilaria si dice favorevole, Eleonora ammette di non voler prendere parte a questo tipo di programma: “Ora come ora direi di no. Fino allo scorso anno, la voglia di partecipare era tanta perché il reality poteva essere un’occasione per rimettersi in gioco. Adesso però sono presa da altri progetti come il singolo e da un libro che è in uscita”.

A proposito del Grande Fratello, Pamela ammette di aver apprezzato molto Fiordaliso: “Mi è dispiaciuto quando è andata via. E’ stato un personaggio fuori dalle righe, ironico, una bella scoperta. Un’altra concorrente che mi piace è Perla perché a differenza di Temptation Island sta tirando fuori finalmente gli attributi. Sono dell’idea che possa arrivare in finale o addirittura vincere”.

Sul finale della chiacchierata, si accende un’ideona per le tre ex ragazze di Non è la Rai: non vi piacerebbe partecipare a Tale e Quale Show?. Eleonora, Pamela e Ilaria strabuzzano gli occhi e rispondono in coro: “Sì, sarebbe divertente”.

Chissà che Carlo Conti non sia all’ascolto.