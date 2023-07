E’ stato uno dei concorrenti di questa edizione di Amici. Marco Fasano, in arte Niveo, è stato eliminato ad un passo dal serale. Il suo brano Scarabocchi è entrato però nel cuore del pubblico riscuotendo un ottimo successo anche in termini di streaming. Ad oggi, Niveo è concentrato sempre di più sulla musica e aspira al Festival di Sanremo.

Noi di SuperGuida TV lo abbiamo intervistato in esclusiva. L’ex allievo di Amici ha ripercorso la sua esperienza nel talent spendendo belle parole nei confronti della sua coach Lorella Cuccarini. Diverso invece il rapporto con Rudy Zerbi che non ha mai fatto mistero di non apprezzare il cantante: “Ho capito che non si può piacere a tutti ma anzi bisogna studiare per allargare sempre di più l’orizzonte. Non ci si può sentire arrivati a 18/19 anni. Con la sua conoscenza musicale e la sua esperienza sul campo, Rudy mi ha fatto delle critiche costruttive che mi hanno permesso di crescere”.

Non era la prima volta che Niveo provava ad entrare ad Amici. Era già accaduto nel 2017: “Avevo provato ad entrare ad Amici quando avevo 17 anni. Non avevo ancora tanti pezzi ed ero acerbo. Poi ho fatto un anno come artista di strada e in questo arco di tempo le persone si complimentavano con me dicendomi che sarei dovuto andare a fare i casting per Amici. I complimenti mi hanno convinto a ripresentarmi e da artista di strada sono riuscito ad entrare ad Amici”.

All’interno della scuola di Amici, Niveo ha incontrato anche l’amore. Il cantante si è innamorato della ballerina Rita e ad oggi la frequentazione sta procedendo a gonfie vele: “La nostra relazione procede a gonfie vele. Lavoriamo tanto e ci supportiamo a vicenda. Abbiamo tanti progetti insieme. Di lei mi ha colpito il fatto che i sentimenti li vive sempre al massimo”. Per quanto riguarda il futuro professionale, oltre al Festival di Sanremo, sogna di poter duettare con Angelina Mango: “La stimo come artista e come donna”.

Intervista a Niveo, ex allievo di Amici di Maria De Filippi

Marco, il brano Scarabocchi ha conquistato un ottimo successo in termini di streaming. Te lo saresti mai aspettato?

Il brano è nato in una notte fredda di dicembre quando avevo 16/17 anni. Invece di guardarmi un film o giocare, mi sono messo a scrivere una canzone cercando di non fare rumore per non svegliare i miei genitori. Se non l’avessi fatto, non sarebbe nata quella che ad oggi è il brano più importante della mia discografia. E’ stato tutto completamente inaspettato.

Nella canzone parli di un amore tossico che tu stesso hai vissuto. Cosa ti ha fatto scattare il coraggio di chiudere questa storia? E stato difficile ricominciare?

E’ stata una presa di coscienza. Ero ingenuo e non mi riuscivo a capire realmente quello che stava succedendo. Non me ne rendevo conto. Un giorno ho capito che la relazione che stavo vivendo era tossica e che dovevo prendere le distanze. Ho ripreso in mano le redini della mia vita e devo ammettere che non è stato difficile farlo.

Passiamo all’esperienza di Amici. La tua coach è stata Lorella Cuccarini. Qual è il più grande insegnamento che ti ha trasmesso?

Lorella mi ha insegnato a credere in me stesso. Per mesi è stata più lei a credere in me di quanto lo facessi io. Senza di lei non avrei mai raggiunto obiettivi importanti ma soprattutto non sarei riuscito a superare momenti di black out totale. Sapere che lei credeva in me mi ha aiutato tantissimo.

Con Rudy Zerbi invece c’è stato un rapporto più conflittuale. Ti sei sentito incompreso da lui?

Sì anche se devo ammettere che anche i contrasti avuti con Rudy mi sono stati di grande insegnamento. Ho capito che non si può piacere a tutti ma anzi bisogna studiare per allargare sempre di più l’orizzonte. Non ci si può sentire arrivati a 18/19 anni. Con la sua conoscenza musicale e la sua esperienza sul campo, Rudy mi ha fatto delle critiche costruttive che mi hanno permesso di crescere.

Qual è stato il momento più difficile che hai vissuto ad Amici? E quello invece più bello?

Il ricordo più bello è stato il primo mese ad Amici. Avevo un sorriso stampato in faccia ogni volta che andavo a dormire e ogni volta che mi svegliavo la mattina. Durante questo percorso non è stato tutto rose e fiori. Ho avuto anche dei black out, momenti difficili in cui vedevo tutto nero. Mi sono preso anche qualche ramanzina da parte di Lorella.

C’è qualcosa che avresti cambiato del tuo percorso?

Forse con la testa e la maturità di adesso, cambierei qualcosa. Sono però contento di come sia andata questa esperienza che mi ha cambiato la vita.

Cosa ti ha convinto a partecipare ad Amici?

Avevo provato ad entrare ad Amici quando avevo 17 anni. Non avevo ancora tanti pezzi ed ero acerbo. Poi ho fatto un anno come artista di strada e in questo arco di tempo le persone si complimentavano con me dicendomi che sarei dovuto andare a fare i casting per Amici. I complimenti mi hanno convinto a ripresentarmi e da artista di strada sono riuscito ad entrare ad Amici.

Grazie a questo programma hai conosciuto Maria De Filippi. Cosa ti ha più colpito di lei?

Mi ero fatto un’idea di lei guardando la televisione e devo dire che dal primo all’ultimo giorno non mi ha stupito in nulla perché era come me la immaginavo.

Sei stato eliminato ad un passo dal serale ma il pubblico continua a testimoniarti un grande affetto. Sui social è diventato virale il video in cui sei stato riconosciuto da un tassista che ha chiamato la moglie, tua fan.

Non mi aspettavo che il video diventasse così virale. Ho deciso di immortalare quel momento perché era la prima volta che venivo riconosciuto da un taxista.

All’interno della scuola hai conosciuto anche Rita. Come procede la vostra relazione fuori dal talent?

La nostra relazione procede a gonfie vele. Lavoriamo tanto e ci supportiamo a vicenda. Abbiamo tanti progetti insieme. Di lei mi ha colpito il fatto che i sentimenti li vive sempre al massimo.

C’è un collega di questa edizione di Amici con cui ti piacerebbe collaborare?

Mi piacerebbe collaborare con Angelina Mango. La stimo come artista e anche come donna. Mi trovo bene artisticamente parlando anche con Jore. Nonostante la sua beve permanenza ad Amici, abbiamo legato subito e ci vediamo spesso.

Sanremo è un tuo sogno?

E’ il più grande al momento. E’ prematuro parlarne adesso ma sto studiando tantissimo per far sì che questo sogno si avveri.