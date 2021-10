In questi giorni, il caso Mietta a “Ballando con le stelle” è diventato un caso televisivo. Nella scorsa puntata, Milly Carlucci ha annunciato la sua positività al Covid ed è bastata una domanda di Selvaggia Lucarelli a far scoppiare un vero e proprio caos mediatico. Alla domanda “sei vaccinata?” della Lucarelli, Mietta ha deciso di non rispondere. Nei giorni successivi, anche virologi e opinionisti si sono pronunciati sulla questione. C’è chi ha definito Mietta una no-vax, chi invece pensa che sia stato montato solo un caso mediatico.

In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Milly Carlucci ha voluto fare per la prima volta chiarezza. Non è un momento facile per Milly ma nonostante tutto da vera professionista ha trovato del tempo disponibile per chiarire la faccenda. Peccato però che nei confronti di Mietta sia stata avviata una gogna mediatica senza precedenti come denunciato dal Codacons. A tal proposito, Milly ha puntualizzato: “Voi giornalisti avete creato un po’ sul web e un po’ sui giornali un grande bailamme che però non era necessario. Mietta è in regola. Lei ha sempre presentato il suo green pass”.

Poi Milly ha specificato che anche Memo Remigi si trova attualmente in quarantena per essere venuto a contatto con una persona positiva. Cosa succederà sabato in puntata? E’ la stessa Carlucci a spiegarlo ai nostri microfoni: “Siamo in attesa di capire cosa succederà. Memo era andato a farsi prendere le misure per un pantalone che gli stava largo e in quell’occasione ha incontrato una persona che poi è risultata positiva. Memo ha fatto nel frattempo due tamponi che sono risultati negativi e ripeteremo oggi un tampone molecolare”. Cristiano Malgioglio sarà il ballerino per una notte della prossima puntata di “Ballando con le stelle”. Milly Carlucci ci ha dato una piccola anticipazione sulla sua performance.

Non mancano gli impegni per la popolare conduttrice che si sta dedicando alla nuova edizione de “Il cantante mascherato” in partenza dopo il Festival di Sanremo. Milly è ancora in corsa per la conduzione dell’Eurovision anche se il suo nome in questi anni è rimbalzato anche in relazione al Festival di Sanremo. Milly però si tira indietro per il momento di fronte all’ipotesi di una eventuale conduzione: “Negli anni mi è capitato di avere sempre dei progetti così impegnativi e lunghi che il tempo per dedicarmi al Festival di Sanremo non l’ho mai avuto. Anche in un anno come questo, come avrei fatto a fare il Festival di Sanremo?. Non ci si può improvvisare, mettersi un abito, scendere le scale e dire “Signore e signori, la prossima canzone in gara è…”. E’ importante la creazione di un cast come lo è in tutti i talent poi”. E Milly ne sa qualcosa anche perché il cast di “Ballando con le stelle” quest’anno è davvero spettacolare. Le prime due puntate hanno confermato l’ottimo trend degli scorsi anni e la Carlucci si dice soddisfatta: “Vado a dormire pensando di aver fatto bene il mio lavoro”.

Milly Carlucci, l’intervista

Milly, “Ballando con le stelle” è ormai ripartito confermando gli ottimi ascolti. E’ soddisfatta?

Sono soddisfatta. Siamo riusciti come sempre a portare in scena un bel programma. A volte, i programmi sono premiati con grandi ascolti, a volte meno. Dipende dalle serate e anche dai competitor. Ci sono vari fattori che entrano in gioco. Posso dire con serenità che le prime due puntate sono andate bene perché abbiamo messo delle proposte interessanti a livello musicale e tutti si erano preparati bene i loro pezzi. Bisogna andare a dormire pensando di aver fatto bene il proprio lavoro.

E’ riuscita anche a riabilitare televisivamente parlando Morgan. Nessuno si aspettava grandi risultati da lui e invece il pubblico è rimasto stupito. E’ davvero un concorrente rivelazione.

Siamo in cammino e davanti ancora ci sono tante puntate. Morgan è una grande risorsa per qualunque programma perché ha una creatività, una cultura e una sensibilità davvero preziosi. Sono tutti valori importanti per un programma di intrattenimento come “Ballando con le stelle”. Spero di riuscire a creare quell’ambiente sereno e amichevole che possa aiutarlo a lavorare con gioia e a stare rilassato per dare il meglio di sé.

Veniamo al caso Mietta. La Rai ha fatto sapere di non essere a conoscenza del suo stato vaccinale e i virologi anche hanno detto la loro. Ci può chiarire meglio?

In Italia il 15 ottobre è entrata in vigore la legge sull’obbligatorietà del green pass. Tutti noi che lavoriamo al programma ci siamo muniti di questo strumento per accedere in Auditorium. Fuori dall’Auditorium, c’è una postazione di controllo in cui delle guardie giurate verificano che le persone che entrano siano munite di green pass. Non parlo solo del cast, degli autori e dei tecnici ma di chiunque. Ogni volta che durante la giornata mi capita di uscire e entrare dall’Auditorium vengo sottoposta al controllo del green pass. Si tratta di una routine quotidiana. Il green pass dopotutto non può essere registrato per una questione legata alla riservatezza dei dati sensibili. Ogni settimana facciamo anche un tampone di controllo. Bisogna tener presente che il green pass può essere generato sia che una persona abbia fatto il vaccino sia che abbia fatto solo il tampone. Nessuno di noi, e parlo della Rai ma anche della produzione del programma, può essere a conoscenza dell’origine del green pass che viene presentato.

Su Mietta però c’è stata un’eccessiva gogna mediatica.

Voi giornalisti avete creato un po’ sul web e un po’ sui giornali un grande bailamme che però non era necessario. Mietta è in regola. Lei ha sempre presentato il suo green pass. Nel caso in cui il Governo dovesse rendere obbligatorio il vaccino verranno adottate altre misure. Sottolineo il fatto che la Rai ha sempre applicato le misure in modo scrupoloso.

Ha avuto modo di sentirla?

Mietta ci è rimasta male. Lei non aveva messo al corrente la sua famiglia dello stato vaccinale e non lo aveva detto neanche alla mamma che si è poi allarmata dopo la puntata scorsa. Non è stata contenta di sentirsi esposta in questo modo. I rapporti familiari sono una cosa preziosa e personale.

Dopo Mietta, anche Memo Remigi è in quarantena. Nella puntata di sabato cosa succederà?

Siamo in attesa di capire cosa succederà. Memo era andato a farsi prendere le misure per un pantalone che gli stava largo e in quell’occasione ha incontrato una persona che poi è risultata positiva. Memo ha fatto nel frattempo due tamponi che sono risultati negativi e ripeteremo oggi un tampone molecolare.

Ci può dare qualche anticipazione invece sui prossimi ballerini per una notte?

Sabato prossimo Cristiano Malgioglio sarà il nostro ballerino per una notte. Cristiano sarà ospite per un motivo importante. “Ballando con le stelle” si è sempre mostrato sensibile negli anni alle tematiche sociali più importanti. Cristiano farà un numero dedicato alla violenza sulle donne. Sarà una coreografia molto bella e sul finale ci sarà anche una sorpresa che però non posso svelare perché stiamo ultimando i dettagli.

Intanto nel 2022 tornerà “Il cantante mascherato”. Un posizionamento strategico quest’anno considerando la vicinanza al Festival di Sanremo.

Andremo in onda una settimana dopo il Festival di Sanremo e sarà un modo per continuare a cantare con tutta l’Italia.

Si è vociferato che lei avrebbe promesso ad Arisa un posto come giudice nella prossima edizione de “Il cantante mascherato”. Conferma?

No assolutamente. Al momento stiamo decidendo le maschere perché le lavorazioni richiedono tempo. Per il resto, non c’è ancora nulla di deciso.

A proposito del Festival di Sanremo, ogni anno viene fatto il suo nome per la conduzione. Le piacerebbe tornare su quel palco?

Negli anni mi è capitato di avere sempre dei progetti così impegnativi e lunghi che il tempo per dedicarmi al Festival di Sanremo non l’ho mai avuto. Anche in un anno come questo, come avrei fatto a fare il Festival di Sanremo?. Non ci si può improvvisare, mettersi un abito, scendere le scale e dire “Signore e signori, la prossima canzone in gara è…”. E’ importante la creazione di un cast come lo è in tutti i talent poi. Al momento, mi sto barcamenando tra “Ballando con le stelle” e “Il cantante mascherato”.