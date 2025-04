Venerdì 18 aprile è uscito sulle piattaforme streaming e di download “Nun piagne”, il nuovo singolo di Briga nato in collaborazione con Gemitaiz. Un brano in cui Briga racconta le tante sfaccettature dell’amore come le emozioni contrastanti che si provano all’interno di una relazione. In omaggio alla sua città, Briga ha poi cantato per la prima volta l’inciso in dialetto romanesco.

Briga, intervista esclusiva al cantante ed ex allievo di Amici

Mattia, venerdì 18 aprile è uscito il nuovo singolo Nun piagne. Com’è nata la collaborazione con Gemitaiz?

Ci conosciamo da tanti anni, abbiamo condiviso insieme l’inizio del nostro percorso, fatto di battle, piccoli locali e serate auto organizzate. Nun Piagne penso sia la quarta canzone insieme. È un rapper formidabile.

Un brano intenso sull’amore in cui si parla anche della difficoltà di esternare i propri sentimenti. Da quali riflessioni è stata ispirata questa canzone?

Ho scritto tante canzoni d’amore e ogni tanto mi piace andare a cogliere delle sfumature di cui non si parla spesso. Penso che viviamo in un momento storico in cui nella società c’è un problema di comunicazione. Soprattutto nelle coppie. Ma questo non riguarda me, perché mia moglie ed io crediamo nel dialogo.

Nel ritornello hai scritto per la prima volta in dialetto romanesco, un chiaro omaggio alla tua città. Cosa rappresenta per te Roma?

Roma è la mia vita. Ho scelto la mia felicità già tanti anni fa e l’ho anteposta a tutto. Roma è una parte della mia felicità.

Al 2015 risale la tua partecipazione ad Amici, sono passati dieci anni. Cosa ti ha insegnato quell’esperienza e in cosa ti senti cambiato? Ti piacerebbe un giorno poter ricoprire il ruolo di giudice o coach nel programma?

Nel 2005, a 16 anni, vivevo da solo in Danimarca. Nel 2009 in Spagna. L’esperienza ad Amici non mi ha cambiato, mi ha aiutato a realizzare il mio sogno di affrancamento ed indipendenza. Per quanto riguarda la seconda domanda, sì. Sicuramente sarei un coach originale.

Maria De Filippi è stata la tua madrina artistica. Qual è stato il consiglio più prezioso che ti ha dato in questi anni?

Per me, che ho sempre dato retta a me stesso, Maria è un punto di riferimento. Lei riesce ad esercitare su di me una certo potere carismatico che mi affascina e mi incuriosisce. Ad Amici gliene ho fatte di tutti i colori, a volte ho esagerato, un po’ per spocchiosità, un po’ per ingenuità. Quando mi espressi in quel modo su Celentano, lei mi fece capire quanto fosse stata infelice e inutile un’uscita del genere.

A Sanremo ci pensi invece? Hai più proposto qualche brano in questi anni?

Sì, ma io mi autoproduco ed è difficile. C’è tantissima concorrenza. Mi piacerebbe andarci da solo la prossima volta e non in duetto.

Da un po’ di tempo si parla di un uso eccessivo dell’autotune. Cosa pensi?

Che è peggio l’Intelligenza Artificiale. Che poi se la usa uno stupido, diventa stupida di riflesso anch’essa.

Oggi è sempre più diffusa l’idea che il rap inciti alla violenza ma quando hai iniziato non era un tema all’ordine del giorno. Cosa è cambiato?

No, veramente quando ho iniziato io era peggio. Solo che il rap non era un genere main stream e quindi la massa non ci faceva caso. Poi ora anche questa cultura “woke” c’ha messo il carico da 90. Il fatto che il rap sia diventato main stream in un’epoca in cui non si può dire niente, fa sì che si creino polemiche.

Tornando all’amore, sei sposato con Arianna Montefiori. Un amore che hai raccontato anche in musica.

Non bene quanto vorrei. È un amore talmente grande che faccio fatica a trovare le parole giuste per raccontarlo. Preferisco viverlo.

Il tuo sogno più grande?

Avere dei figli con Ari.