Domenica 9 novembre per la sesta edizione del Matera Film Festival, in programma nella Città dei Sassi fino al 16 novembre, sono intervenuti come ospiti gli attori di “Un posto al sole”, la soap opera Rai giunta alla trentesima stagione. Presenti Patrizio Rispo, Marina Giulia Cavalli, Michelangelo Tommaso, Gina Amarante e Vladimir Randazzo che hanno incontrato il pubblico in sala.

“Un posto al sole”, intervista esclusiva a Marina Giulia Cavalli

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Marina Giulia Cavalli, l’attrice che dal 2001 veste i panni di Ornella Bruni. “Abbiamo tagliato il traguardo dei 30 anni grazie all’affetto del pubblico che ci segue perché raccontiamo storie in cui si riconoscono. La forza di Un posto al sole è proprio raccontare anche la quotidianità, la realtà di un’Italia che cambia. E’ importante stare sempre al passo con l’attualità. Sullo sfondo poi c’è una città meravigliosa come Napoli, piena di colori, arte e cultura”, dice l’attrice parlando del traguardo importante raggiunto dalla soap.

Marina parla poi del suo personaggio, Ornella: “Mi capita a volte di vedere sui social degli spezzoni di alcuni episodi vecchi della soap in cui vengono raccontate vicende che io mi ero dimenticata. Sicuramente uno dei momenti che ricordo con maggiore emozione di questo personaggio è quando ho iniziato. Ero entrata nella soap per stare un anno e sono ormai 25 anni che interpreto Ornella”.

L’attrice ha confidato di aver pensato in alcuni momenti della sua vita di abbandonare la soap: “E’ capitato ma non è stato dovuto a delle tragedie personali che ho vissuto perché in quei casi nella famiglia della soap ho trovato un sostegno. Ci sono stati dei momenti in cui ho patito un po’ un personaggio che non aveva vicende, come attrice mi sono sentita poco sfruttata e mi sentivo frustrata. In quei momenti mi sono chiesta cosa ci facessi ancora, ma poi ho capito che anche nella vita ci sono volte in cui sei protagonista e altre in cui non lo sei”.

Per i 30 anni della soap si aggiunge al cast Whoopy Goldberg, attrice conosciuta e amata dal pubblico per la saga di Sister Act e per il suo ruolo nel film “Ghost”: “Non ho il mito delle star americane, ce l’ho più per i cantanti devo ammettere. Sicuramente la sua presenza sarà un fiore all’occhiello per la soap”.

A conclusione dell’intervista le chiediamo se parteciperebbe mai ad un programma come concorrente: “Mi piacerebbe fare un reality ma non so più se sono in grado anche se da alcuni anni ci penso. In particolare, vorrei fare Pechino Express come esperienza personale”.