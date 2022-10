Il suo nuovo album “Voglio la gonna” ha debuttato al sesto posto in classifica. Dopo la vittoria ad Amici, Luigi Strangis sta collezionando un successo dietro l’altro. Il giovane cantante è stato acclamato anche durante la Festa del Cinema di Roma in occasione della presentazione del film Il talento di Mr Crocodile. Luigi Strangis ha infatti prestato la sua voce a Lyle.

Noi di SuperGuida TV abbiamo intervistato in esclusiva Luigi Strangis a cui abbiamo chiesto come abbia vissuto la sua prima esperienza nel doppiaggio. Luigi è affascinato dal mondo del cinema e non esclude in futuro la possibilità di diventare attore. Il nome di Luigi Strangis è circolato in questi mesi in relazione ad una partecipazione al prossimo Festival di Sanremo. Luigi non si sbilancia anche se ci confida di non aver mai pensato ad un duetto con Alex Wyse: “Non c’è l’idea di un duetto tra me e Alex. L’idea di partecipare a Sanremo c’è e mi piacerebbe molto. E’ la musica a guidare e bisogna avere il pezzo giusto per andare al Festival. Vedremo”.

Luigi Strangis di recente è tornato proprio ad Amici per presentare il suo album. In quell’occasione, Luigi a stento è riuscito a trattenere l’emozione. Ai nostri microfoni ha rivelato: “In quel momento è stato per me come tornare a casa. Ho provato tanta nostalgia. Vedere nuove persone dietro quel banco che inseguono il proprio sogno mi ha fatto riflettere tanto ma anche emozionare. Per la prima volta mi sono trovato dall’altra parte e non ero più allievo ma ero lì per presentare un pezzo ai ragazzi”.

Luigi è consapevole di essere diventato per le nuove generazioni un’icona del gender fluid: “Mi sento vicino a questa tematica ed è giusto ribadirlo ogni giorno. Ci sono ancora tanti pregiudizi e stereotipi ma questo non solo nel gender fluid ma in generale. Con la mia musica voglio abbattere i muri. Fondamentalmente stiamo combattendo per qualcosa di semplice, la libertà di fare ciò che si vuole. Dovrebbe essere normale e scontato ma purtroppo ad oggi ancora non lo è”. Il giovane cantante non è spaventato dall’etichetta di Amici ma anzi dice: “So che ovviamente esiste questa possibilità ma per me Amici è stata una bella esperienza e se ogni tanto qualcuno se lo ricorda mi fa piacere”. E tra le richieste più strane ricevute dalle fan ricorda un invito ad un compleanno.

Intervista a Luigi Strangis

Luigi, nel film Il talento di Mr Crocodile hai prestato la voce a Lyle. Com’è stata questa esperienza al doppiaggio? Ti sei divertito?

Mi sono divertito molto. E’ stato complicato all’inizio dover seguire il labiale di Lyle ma per me che sono un cantante è stata una sfida stimolante perché mi ha permesso di sperimentare la mia voce. Ho molti punti in contatto con Lyle. Oltre ad essere sorridente, è un tipo molto tranquillo e ama la musica. Siamo molto simili.

Oggi molti cantanti esordiscono anche nel cinema. In futuro ti piacerebbe recitare?

Perché no? Ad oggi non so dire se mi piacerebbe o meno ma il cinema è un arte che mi affascina in modo particolare. Ricordo ancora quando David Bowie si trasformò in The Elephant Man.

In questi mesi il tuo nome è spuntato in relazione ad una possibile partecipazione al Festival di Sanremo. Si era ipotizzata anche una partecipazione in coppia con Alex Wyse. C’è davvero questa possibilità o ti piacerebbe più affrontare questa esperienza in solitaria?

Non c’è l’idea di un duetto tra me e Alex. L’idea di partecipare a Sanremo c’è e mi piacerebbe molto. E’ la musica a guidare e bisogna avere il pezzo giusto per andare al Festival. Vedremo.

Lo scorso mese sei tornato ospite ad Amici e in molti hanno notato la tua emozione. Che effetto ti ha fatto ritornare in quello studio dove tutto è iniziato?

In quel momento è stato per me come tornare a casa. Ho provato tanta nostalgia. Vedere nuove persone dietro quel banco che inseguono il proprio sogno mi ha fatto riflettere tanto ma anche emozionare. Per la prima volta mi sono trovato dall’altra parte e non ero più allievo ma ero lì per presentare un pezzo ai ragazzi.

Tra i ragazzi che hanno condiviso questa esperienza con te, con chi hai legato di più e chi senti ancora?

In realtà sento tanto Alex, Albe, Luca e Crytical. Dopo Amici ci siamo rivisti anche più volte con loro.

Stai seguendo la nuova edizione? Tra i cantanti chi ti ha colpito di più?

Sto seguendo la nuova edizione ma non dico chi tra i cantanti mi sta piacendo di più perché non voglio influenzare nessuno. E’ giusto che ognuno faccia il proprio percorso senza essere condizionato dal giudizio altrui.

Il tuo album Voglio la gonna è debuttato al sesto posto in classifica. Sei soddisfatto di questo risultato? Te l’aspettavi?

In generale sono molto soddisfatto. So che devo continuare a lavorare per raggiungere altri traguardi. A me piace fare musica e me la vivo tranquillamente. Punto sempre più in alto e lavoro per farlo.

Sei consapevole di essere diventato un’icona dello stile gender fluid? Ti senti particolarmente vicino a questa tematica?

Sì certo. Mi sento vicino a questa tematica ed è giusto ribadirlo ogni giorno. Ci sono ancora tanti pregiudizi e stereotipi ma questo non solo nel gender fluid ma in generale. Con la mia musica voglio abbattere i muri. Fondamentalmente stiamo combattendo per qualcosa di semplice, la libertà di fare ciò che si vuole. Dovrebbe essere normale e scontato ma purtroppo ad oggi ancora non lo è.

Nonostante la tua carriera sia solo agli inizi, hai già collezionato numerose soddisfazioni. Qual è stato per te fino a questo momento il traguardo più importante?

E’ difficile dirlo. Il più importante è stato riuscire a fare uscire un album in così poco tempo.

Hai paura di essere etichettato come quello di Amici?

Paura no. So che ovviamente esiste questa possibilità ma per me Amici è stata una bella esperienza e se ogni tanto qualcuno se lo ricorda mi fa piacere.

Hai tantissime fan che ti acclamano. Qual è stata la richiesta più strana che ti hanno fatto?

Un invito al compleanno (ride). E’ stata una richiesta inusuale ma anche molto simpatica.

Luigi Strangis ad Amici 22

Ecco luigi nell’ultima esibizione ad Amici 22 in occasione della presentazione del suo nuovo singolo “Stai Bene Su Tutto”: