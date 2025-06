Beautiful sbarca di nuovo in Italia. Gli attori della celebre soap opera che nel 2027 taglierà il traguardo dei 40 anni dalla prima messa in onda sono impegnati nelle riprese che si svolgono in questi giorni a Napoli e Capri. I fan però dovranno aspettare prima di vedere questi episodi. Infatti, le puntate girate in Italia andranno in onda negli Stati Uniti a luglio 2025 e saranno trasmesse in Italia su Canale 5 nel 2026.

“Beautiful”, intervista esclusiva a Katherine Kelly Lang

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Katherine Kelly Lang, l’iconica Brooke di Beautiful. L’attrice, bellissima, con un abito a fiorellini firmato Luisa Beccaria, è arrivata sul roof top dell’Hotel Gran Vesuvio a Napoli, accolta in modo caloroso dalla stampa presente: “Napoli è bellissima, è stupenda e le persone sono così gentili e accoglienti. Non conosco parole in napoletano. Mi insegni tu?”. Katherine scherza e noi le allora le suggeriamo la parola pizza. Lei la ripete ridendoci su.

Inevitabile poi parlare del successo di Beautiful che ha esordito nel 1987 e ancora oggi in onda su Canale 5: “I produttori sono incredibili ma anche i creatori ogni giorno arrivano con idee sempre nuove e questo ha consentito che la serie continuasse. Penso che tutti abbiamo contribuito al successo perché amiamo fare quello che facciamo, lavoriamo duramente e vogliamo che continui ad avere sempre più successo”.

Le puntate girate a Napoli segneranno il ritorno di un personaggio amatissimo, Nick Marone. Il suo arrivo inaspettato riporterà a galla vecchi sentimenti irrisolti: “Vorrei che non lo fosse ma penso che potrebbe essere confusa perché pensa di amare Ridge ma lei prima amava Nick, era sposata con lui. Nick sarà onesto con lei, le parlerà apertamente dei suoi sentimenti. Brooke dal canto suo dovrà fare chiarezza dentro di sé e ponderare bene anche perché Ridge non si è comportato bene con lei ultimamente”.

Sono ormai 38 anni che Katherine veste i panni di Brooke. Un personaggio iconico che è stato al centro di amori impossibili, rivalità e matrimoni: “A Brooke ho dato molto di me, dei miei sentimenti e delle mie emozioni. Mi ha regalato la vita, mi ha dato così tanto da esplorare, è come se fosse un’amica per me”.

Brooke e Ridge rappresentano ad oggi una delle coppie più amate della soap. Un amore tormentato per cui i fan fanno ancora il tifo a distanza di anni: “Fin dall’inizio, quando si sono incontrati la prima volta, i loro occhi si sono incrociati ad una festa ed è stato amore a prima vista. Da quel momento tutti hanno tifato per il loro amore”. Katherine Kelly Lang rivela quale sia stata la scena più difficile da girare in questi anni: “Sicuramente è stato quando Brooke ha avuto una relazione con il marito di sua figlia ed è rimasta incinta. E’ stato difficile perché è un argomento delicato e molte persone hanno opinioni e pareri diversi in merito. Ho cercato di muovermi con leggerezza e di fare al meglio quello che potevo”.

Lo scorso anno, Katherine è entrata nella casa del Grande Fratello per fare una sorpresa a Clayton Norcross. La vedremo mai però concorrente in un reality? L’attrice ha risposto così ai nostri microfoni: “Non lo so se riuscirei a stare così tanto tempo nella casa del Grande Fratello. Forse per un breve periodo, potrei riuscirci, non lo so. E’ stato divertente entrare però anche solo per dieci minuti. Vedremo, mai dire mai”.