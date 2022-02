E’ stato definito un latin lover all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Gianmaria Antinolfi ha saputo conquistare con il suo fascino prima Sophie Codegoni e poi Federica Calemme. In molti avrebbero voluto che continuasse il suo percorso ma Gianmaria ha dovuto dire addio al reality per motivi di lavoro. Gianmaria ha voluto fare questo percorso per lavorare su se stesso. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Gianmaria ha rivelato di essere riuscito a superare le sue insicurezze anche grazie all’arrivo di Federica Calemme.

Gianmaria ha poi spiegato il motivo per cui aveva deciso di chiudere la storia con Sophie Codegoni: “Ci abbiamo provato entrambi. Avevamo un’attrazione fisica l’uno nei confronti dell’altro ma dopo qualche mese che ci frequentavamo e conoscevamo abbiamo capito che da entrambi le parti non abbiamo sentito quello che dovevamo sentire”. Antinolfi ha stretto una bellissima amicizia con Alessandro Basciano che sta vivendo una storia altalenante con Sophie Codegoni. In molti hanno criticato il suo comportamento eccessivo e ai limiti del maschilismo. Antinolfi però cerca di giustificarlo. Gianmaria Antinolfi era fidanzato quando è entrato nella casa con Greta Mastroianni. La storia poi però si è conclusa ma Gianmaria conserva un ottimo ricordo.

Nessuna parola sul triangolo Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Gianmaria aveva già anticipato nell’intervista a “Verissimo” che la televisione era stata per lui solo una parentesi. In occasione di questa intervista, ha confermato il suo pensiero escludendo la possibilità di partecipare in futuro ad un altro reality: “Reality no anche perché ora che inizierò nuovamente a lavorare non avrò molto tempo. Se ci dovessero essere progetti interessanti ci penserei su ma basta con i reality. Ho voluto fare questa esperienza per conoscermi meglio”. Gianmaria Antinolfi è stato uno dei concorrenti più amati di questa edizione per il suo carattere generoso e pacato. Speriamo che cambi idea.

Gianmaria Antinolfi, l’intervista

Gianmaria, cosa ti ha convinto a partecipare al Grande Fratello Vip e qual è stato il bilancio di questa esperienza?

Ho colto la possibilità in un anno sabbatico di lavoro che mi ero preso di vivere questa esperienza con la consapevolezza di poter stare da solo con me stesso e potermi guardare dentro. Questo è stato il motivo che mi ha spinto a partecipare al Grande Fratello Vip.

Tornando indietro, c’è qualcosa che non rifaresti?

Rifarei tutto quello che ho fatto. Non mi pento di nulla perché sono sempre stato me stesso.

Sei stato definito il latin lover all’interno della casa del Grande Fratello Vip. All’inizio ti eri avvicinato molto a Sophie Codegoni. Cosa poi ti ha fatto cambiare idea sul vostro rapporto?

Nulla in particolare. Ci abbiamo provato entrambi. Avevamo un’attrazione fisica l’uno nei confronti dell’altro ma dopo qualche mese che ci frequentavamo e conoscevamo abbiamo capito che da entrambi le parti non abbiamo sentito quello che dovevamo sentire.

A chi pensa che lei si sia avvicinata a te per strategia cosa rispondi?

Non penso che Sophie si sia avvicinata a me per strategia. E’ una brava ragazza. Sotto questo punto di vista è difficile fare strategia all’interno della casa.

A proposito di Sophie, tu hai legato molto con Alessandro Basciano. Cosa pensi però del comportamento che lui ha avuto nei confronti di Sophie?

Ho un giudizio solo che positivo nei confronti di Alessandro. E’ un amico e mi ha dato dimostrazioni di esserlo. Nell’ultimo mese ci sono stati dei momenti in cui mi sentivo particolarmente giù e lui mi è stato accanto. Riguardo il suo rapporto con Sophie, ho sempre detto ad Alessandro che deve essere più sicuro di sé stesso. Purtroppo lui come me ha delle insicurezze che lo portano a reagire in modi sbagliati. Deve acquisire maggiore consapevolezza in sé stesso.

Quando però è entrata Federica Calemme hai avuto solo occhi per lei. Cosa ti ha colpito di più? Sei riuscito con lei a buttare giù le tue insicurezze?

E’ stato quasi un amore a prima vista. Quando l’ho vista mi sono venuti gli occhi a cuoricino. Ho provato una sensazione che è difficile da spiegare. Mi ha colpito il suo carattere perché è una ragazza pura e di una naturalezza incredibile. Federica ha principi e valori di una volta e ha un cuore grande. Quando è entrata Federica, il percorso che stavo facendo su me stesso era quasi giunto al termine. Sono riuscito a buttare giù quelle insicurezze e quelle fragilità che avevo e che mi portavano ad avere comportamenti negativi nelle mie storie. Prima di lei mi sentivo sereno ma ora con lei mi sento ancora più sereno.

Con Soleil all’inizio ci sono stati dei duri scontri. E’ stata colpa di quello che era avvenuto tra voi in passato? C’è stata qualche critica in particolare che ti ha fatto che ti ha ferito?

Gli scontri che abbiamo avuto derivavano da un rapporto non proprio eccezionale che avevamo prima di entrare. Soleil ha detto delle cose che mi hanno ferito e all’inizio sono stato piuttosto male. Poi però siamo riusciti a recuperare il nostro rapporto e qualche giorno prima di uscire lei mi ha detto che l’unica cosa di cui si pentiva era l’atteggiamento che aveva avuto nei miei confronti dall’inizio del percorso. In questo momento, siamo amici.

Quando sei entrato nella casa eri fidanzato con Greta. Dopo la tua uscita dalla casa, vi siete sentiti? Avete avuto modo di chiarirvi?

Non ci siamo sentiti e per non c’è nulla da chiarire. Mantengo un buon ricordo ma sono andato avanti così come spero abbia fatto lei a cui auguro tutta la felicità di questo mondo.

All’interno della casa ha fatto discutere il triangolo Alex Belli – Delia Duran e Soleil Sorge. In questa storia, Soleil è stata più vittima o complice?

Posso dare un no comment su questa storia? La trovo talmente ridicola che sinceramente non voglio entrare nel merito.

Tra i concorrenti chi ti ha deluso di più e per chi invece fai il tifo?

Aldo Montano è la persona che mi ha colpito di più perché è un numero uno in tutto. Anche Manuel è fantastico così come lo sono Miriana e Jessica. Nessuno mi ha deluso perché per me che sono un manager quello era un ambiente lavorativo. Quando vai al lavoro trovi dei colleghi e ti devi aspettare di tutto. Con alcuni leghi di più e con altri di meno. Io li ho vissuti come colleghi e per questo motivo nessuno mi ha deluso.

Se ti proponessero di partecipare ad un altro reality accetteresti?

Reality no anche perché ora che inizierò nuovamente a lavorare non avrò molto tempo. Se ci dovessero essere progetti interessanti ci penserei su ma basta con i reality. Ho voluto fare questa esperienza per conoscermi meglio.