Uscirà nelle sale il 17 ottobre “L’amore e le altre seghe mentali” il nuovo film di Giampaolo Morelli con Maria Chiara Giannetta. Una commedia scorretta in cui si parla di autoerotismo al maschile senza alcun tabù, un modo per parlare della crisi dell’uomo di oggi e della difficoltà di amare in un mondo dominato sempre più dalla tecnologia. Nel fil, Morelli interpreta Guido, un uomo chiuso nel suo guscio che ha ormai ridotto la sua vita sessuale alla pratica dell’autoerotismo. La sua dedizione al sesso virtuale gli consente di realizzare le sue fantasie senza alcuna implicazione nel mondo reale: basta indossare un visore per mettere a segno tutte le sue immaginarie ed eccitanti conquiste. Nella sua vita irrompe però ad un tratto Giulia, una cameriera strampalata, che risveglia in lui quelle emozioni di cui pensava di essersi ormai liberato. Nel film è anche presente un cameo di Ilary Blasi in cui la conduttrice veste i panni di se stessa.

Intervista a Giampaolo Morelli e Maria Chiara Giannetta

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Giampaolo Morelli e Maria Chiara Giannetta. Con Giampaolo abbiamo parlato degli uomini di oggi e gli abbiamo chiesto se secondo lui siano più immaturi o fragili: “Gli uomini di base sono più immaturi rispetto alle donne. Siamo sicuramente più disorientati perché la società è andata avanti, le donne stanno facendo strada e di conseguenza questo rompe gli equilibri. E in questo processo, gli uomini fanno fatica a stare bene insieme ad un’altra persona”.

Maria Chiara Giannetta ha recitato in questo film in dialetto pugliese. Per l’attrice è stata una sfida divertente: “Gliel’avevo proposto io a Giampaolo e lui ha accettato subito. Si è fidato tantissimo di me. Giulia per Guido è un personaggio guida ma lo è in modo inconsapevole. Lei è semplicemente se stessa con una persona che gli fa un torto gratuito e siccome è una senza peli sulla lingua glielo dice in faccia. Questo destabilizza Guido, una persona abituata ad avere fino a quel momento il controllo delle situazioni”.

Giulia viene stroncata da una recensione negativa. Facendo un parallelismo con la carriera da attrice, abbiamo chiesto a Maria Chiara Giannetta se ci sia stata una critica che l’abbia ferita di più in questi anni. La sua risposta è stata sorprendente: “Una cosa è la critica, un’altra il commento. E’ difficile capirne la differenza. Le critiche mi stimolano tanto a capire ma in questo momento in cui ci sono i social, in cui tutti parlano e commentano, preferisco starci alla larga. In un primo momento nella mia carriera c’era gente che mi augurava perfino le malattie e io mi chiedevo il motivo tanto che ad oggi preferisco non leggere i commenti”.

A Giampaolo Morelli abbiamo poi chiesto quale sia stato l’appuntamento peggiore della sua vita. L’attore ha risposto: “Ce ne sono stati diversi sicuramente. I peggiori capitano quando tu hai in mente una persona e la cerchi negli altri. A quel punto ogni appuntamento diventa fallimentare”. Guido è un uomo schivo, introverso, solitario. Un uomo che fa fatica ad uscire dal proprio guscio.

La stessa fatica che ha avuto anche Giampaolo come ha dichiarato: “Il mio guscio era dovuto alla dislessia che mi ha portato inevitabilmente a chiudermi perché mi sentivo inadeguato, incapace. Ne sono uscito anche grazie al cinema che mi ha fatto molta compagnia. Ho visto qualsiasi tipo di film, sono riconoscente al cinema prima come spettatore e ora da attore e regista”.

A conclusione dell’intervista abbiamo “osato” chiedere a Morelli di un suo ritorno in tv e in particolare dell‘Ispettore Coliandro. L’attore ha sorriso e poi ha dichiarato: “Non lo so, non dipende da me. Sicuramente è un personaggio a cui sono tanto legato e credo di aver dato tanto a quel personaggio e di aver ricevuto tanto. Pertanto, io sono sempre qui, pronto”.