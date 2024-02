Abbiamo intervistato in esclusiva Fred De Palma durante Sanremo 2024. Tra una prova e l’altra, tra una esibizione e l’intervista, noi di Superguidatv lo abbiamo raggiunto per scoprire come si stia trovando al Festival, cosa si aspetti dalla gara e quale sia il suo pensiero su alcuni temi di grande attualità. Abbiamo così scoperto che si sta divertendo molto ad affrontare questa esperienza che lo porta ad esibirsi sul palco dell’Ariston davanti a più di dieci milioni di persone. L’artista ci ha raccontato cosa pensa del binomio tra trap e violenza e di come dovremmo ascoltare davvero la musica. Ultima news? Nella sua wave pare esserci Angelina Mango. Avremo presto un loro duetto? Speriamo proprio che la collaborazione possa andare in porto!

Intervista esclusiva a Fred De Palma a Sanremo 2024

Fred cosa ti aspetti da questo Festival e come è andata la serata di ieri?

Mi aspetto di divertirmi tanto perché è una esperienza veramente incredibile. Ieri è andata bene. Mi sono divertito, quindi è andata bene!

Per la serata delle cover canterai con gli Eiffel 65. Come è scaturita questa collaborazione?

Io sono fan da quando ero ragazzino. Li volevo assolutamente sul palco dell’Ariston con me. E’ stato tutto abbastanza naturale e spontaneo. Ci siamo sentiti, ci siamo accordati come impostare il tutto e ci siamo!

Si parla spesso del binomio tra musica trap e violenza. Secondo te nella musica si può dire qualunque cosa o c’è un limite?

Credo che nella musica si possa dire la verità. Chi vuole raccontare la sua storia non credo debba avere delle censure, sia che si tratti di una bella storia che di una brutta. La morale della favola è che secondo me chi ascolta la musica deve trarre degli insegnamenti giusti da quello che ascolta e non deve emulare situazioni al limite di persone che hanno sofferto per le situazioni raccontate. Occorre avere più chiavi di lettura anche nell’ascolto.

Tra le artiste giovani in gara – visto che tu hai sfornato dei tormentoni duettando con delle figure femminili – c’è qualcuna con cui ti piacerebbe collaborare?

Tra le cantanti in gara? Angelina Mango è nella mia wave. Il pezzo è super fresco e quindi mi piacerebbe collaborare con lei.

Il video dell’intervista