E’ stata definita la Pochaontas del “Grande Fratello Vip”. Federica Calemme ha varcato la porta rossa in punta di piedi facendo breccia nel cuore di Gianmaria Antinolfi. All’inizio, Federica non sembrava convinta di questo rapporto e aveva messo le distanze. Poi però la bella napoletana ha ceduto e oggi i due stanno vivendo all’esterno la loro storia d’amore. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Federica ha tracciato un bilancio della sua esperienza. La Calemme non si è sentita esclusa da Alfonso Signorini ma anzi ai nostri microfoni si è assunta la responsabilità. Ricordiamo infatti che durante una chiacchierata con Gianmaria, Federica si era sfogata lamentandosi del poco spazio avuto durante le puntate. Oggi Federica ha però voluto chiarire: “Non mi sono sentita esclusa ma penso di non essere riuscita io a farmi capire. Poche persone mi hanno capito e si contano sulle dita di una mano. Mi riferisco a Jessica, a Sophie e a Gianmaria. Sono stati più loro a venirmi incontro che io. La colpa è stata più la mia che degli altri”.

A proposito del suo rapporto con Gianmaria, Federica ha ammesso di essere stata frenata dal contesto e di essersi sentita sotto pressione. I due però hanno un progetto comune tanto che Federica ammette: “Credo nel destino e ciò’ che è destinato a te prima o poi arriva. E’ arrivato Gianmaria che ha saputo sorprendermi ma soprattutto comprendere i miei tempi. Non ci siamo lasciati un attimo da quando siamo usciti e ci vediamo sempre. Stiamo vedendo di andare a vivere insieme”.

Federica Calemme fa il tifo per Jessica Selassiè ed esprime delle perplessità in merito al rapporto tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Federica non si preclude la possibilità di partecipare ad un altro reality mentre chiude le porte all’eventualità di “Temptation Island” in coppia con Gianmaria: “No, assolutamente no. Il mio privato vorrei che rimanesse tale e pertanto meglio tenere fuori certe dinamiche dalla televisione”, ha spiegato.

Federica Calemme, l’intervista

Federica, che esperienza è stata quella del Grande Fratello Vip?

E’ stata una bella esperienza. La mia difficoltà è stata però quella di entrare in corsa. Ci ho messo un po’ di tempo ad ambientarmi anche perché i rapporti nella casa erano già avviati. Sono stata accolta bene da tutti e sono riuscita a fare gruppo soprattutto con i ragazzi più giovani.

Pensi che il fatto di essere entrata in corsa ti abbia penalizzata?

Sì. Sono una persona molto timida e riservata e ho fatto fatica a relazionarmi con gli altri. Questa è stata la mia più grande difficoltà. E’ stato complicato all’inizio farmi conoscere e mi sono aperta le ultime due settimane prima che uscissi. I primi giorni li ho vissuti male perché ho sempre vissuto con i miei senza fare mai un’esperienza nemmeno da sola. Sono entrata in punta di piedi con la paura di disturbare gli altri.

Cosa ti aveva spinta a partecipare al reality?

Ho sempre seguito il Grande Fratello Vip e mi ha sempre affascinato come reality. L’ho sfruttato come trampolino di lancio nel mondo dello spettacolo e poi l’ho vissuta come un’esperienza personale.

Sfogandoti con Gianmaria, gli avevi fatto notare come Alfonso Signorini non ti avesse dato molto spazio nelle puntate. Ti sei sentita esclusa?

Non mi sono sentita esclusa ma penso di non essere riuscita io a farmi capire. Poche persone mi hanno capito e si contano sulle dita di una mano. Mi riferisco a Jessica, a Sophie e a Gianmaria. Sono stati più loro a venirmi incontro che io. La colpa è stata più la mia che degli altri.

Nella tua vita è entrato Gianmaria Antinolfi. All’inizio però non sembravi convinta di voler iniziare un rapporto con lui. Cosa è successo poi?

Mi sono lasciata andare. Non mi aspettavo di entrare e di trovare una persona simile a me e che avesse voglia di conoscermi in profondità. Ho scoperto di avere tante cose in comune con lui. Ero bloccata dal fatto di essere uscita da poco da una relazione e mi sentivo spaventata.

Ti sei sentita frenata dal contesto?

Sì anche. Ho avuto un problema con le telecamere e mi sono sentita sotto pressione.

Gianmaria ha dichiarato in un’intervista di vedere un progetto tra di voi. Anche per te è così?

Credo nel destino e ciò’ che è destinato a te prima o poi arriva. E’ arrivato Gianmaria che ha saputo sorprendermi ma soprattutto comprendere i miei tempi. Non ci siamo lasciati un attimo da quando siamo usciti e ci vediamo sempre. Stiamo vedendo di andare a vivere insieme.

Chi è il concorrente che più ti ha deluso e chi invece speri che possa vincere questa edizione?

Spero che possa vincere Jessica perché la trovo simile a me. A dispetto delle apparenze, è una ragazza semplice. Quando è entrata nella casa era insicura ma sta facendo un bellissimo percorso e la vittoria sarebbe una bella rivincita. L’ho vista cambiata e molto disponibile con tutti. Non mi ha deluso nessuno.

All’interno della casa, in queste ore abbiamo notato un avvicinamento di Delia a Antonio Medugno. Come hai percepito questa storia tra Alex Belli, Delia e Soleil?

Penso che Delia si sia avvicinata ad Antonio per far ingelosire Alex. Delia vuole stare con Alex e probabilmente torneranno insieme.

Tu avevi criticato il comportamento che Alessandro Basciano ha avuto nei confronti di Sophie Codegoni. Sembra però che il ragazzo ci caschi spesso in questi atteggiamenti. Pensi che Sophie debba prendere le distanze?

Ho conosciuto Alessandro e posso dire che è una brava persona. Ha dei modi bruschi che deve migliorare. Penso che sia un ragazzo insicuro ma nel suo caso credo che anche il fatto di trovarsi in quel contesto lo abbia condizionato. Loro stanno bene insieme e sono molto complici. Sul piatto della bilancia però pesano più gli aspetti negativi che quelli positivi. Se fossi Sophie prenderei le distanze perché il loro rapporto è insano. Non so quanto possa durare se questi sono i presupposti.

Era circolata un’indiscrezione secondo la quale prima del tuo ingresso avresti mentito sulla sua situazione sentimentale. E’ vero che prima di entrare nella casa eri fidanzata e che eri addirittura ad un passo dal matrimonio?

Prima di entrare nella casa non ero fidanzata. Stavo uscendo con una persona ma è stata una frequentazione di qualche giorno. Nulla di ufficiale. E’ stato riportato male.

Il reality non è stata la tua prima esperienza televisiva. Infatti eri stata scelta come professoressa all’Eredità. Oggi ti piacerebbe tornare a ricoprire quel ruolo o vorresti fare altro in televisione?

Mi piacerebbe tanto tornare e ricoprire quel ruolo anche perché la mia prima esperienza è stata fantastica. In quel caso ovviamente sapevo cosa dovevo fare.

Accetteresti di partecipare ad un altro reality?

Perché no? Questa volta però preferirei vivere questa esperienza dall’inizio. “L’Isola dei famosi” è sicuramente più complicato ma anche più dinamico rispetto al “Grande Fratello”.

E invece a “Temptation Island” con Gianmaria?

No, assolutamente no. Il mio privato vorrei che rimanesse tale e pertanto meglio tenere fuori certe dinamiche dalla televisione.