E’ entrata nella casa assieme alle sue sorelle Lulù e Jessica. Clarissa Selassiè non è riuscita però a superare l’ultima nomination ed è stata eliminata dalla casa del Grande Fratello Vip. Dopo tre mesi di reclusione, la principessa aveva mostrato i primi segnali di cedimento. Clarissa era stanca tanto che aveva meditato di abbandonare la casa. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Clarissa ha tracciato un bilancio di questa esperienza e ci ha anche confidato di sentirsi mentalmente stanca.

Clarissa si è poi sbilanciata sul rapporto tra la sorella Lulù e Manuel Bortuzzo. Immancabile la nostra domanda su Alex Belli e Soleil Sorge al quale ha risposto cosi: “Io credo che Alex sia un attore non competente che recita pure molto male. Per me l’unica vittima è Delia perché Soleil non era vittima ma complice sapeva benissimo come sarebbe andata questa storia e come sarebbe finita. Pure lei ha giocato con i sentimenti di una donna sposata”.

La Selassiè è rimasta molto delusa poi dal comportamento di Katia Ricciarelli. La cantante lirica aveva spesso attaccato le tre sorelle manifestando insofferenza nei loro confronti. A tal proposito Clarissa si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. Clarissa ci ha poi svelato per chi fa il tifo e a proposito di Manila Nazzaro ha dichiarato: “Mi ha deluso tantissimo Manila. Ho visto Manila offendere la nostra cultura più volte durante la cena etiope e criticare Jessica in cucina quando è la prima a farsi in quattro per tutti”.

Tra poco Clarissa debutterà con un singolo musicale. La principessa ha le idee chiare. Le piacerebbe proseguire la carriera televisiva e non chiude la porta ai reality: “Mi piacerebbe tantissimo partecipare ad altri reality ma non solo questo io sono una musicista e amo la musica è la mia forma d’espressione quindi sarà bellissimo quando a breve uscirà il mio primo singolo, e farlo sentire a tutti voi sarà un sogno che diventa realtà”. Clarissa non ha trovato l’amore all’interno della casa ma sicuramente ha incontrato l’affetto di tanti fan.

Clarissa Selassiè, l’intervista

Clarissa, cosa ti ha spinto a partecipare al Grande Fratello Vip e cosa ti ha lasciato questa esperienza?

Sono sempre stata una fan sfegatata del programma ed era da sempre un mio sogno partecipare ad un reality bello come questo. E’ stato un sogno che è diventato realtà. Questa esperienza mi ha regalato tante cose, mi ha insegnato il sacrificio, la pazienza e ho imparato a conoscermi bene fino in fondo e ad apprezzare la piccola donna che è in me.

Ti saresti mai aspettata l’eliminazione?

Certo che mi sarei aspettata l’eliminazione fa parte del gioco e del contesto del programma, prima o poi tutto usciamo e io credo molto nel destino quindi se è andata così un motivo ci sarà.

Saresti voluta rimanere più a lungo nella Casa o iniziavi ad avvertire stanchezza?

Sarei rimasta per le mie sorelle e per l’affetto che il pubblico ci ha dimostrato in questi lunghi mesi ma ero mentalmente stanca e volevo tornare nella mia dimensione.

Sei sembrata insofferente alle dinamiche che si erano create all’interno della casa. E’ vero?

Si è vero, certo dinamiche mi creavano disagi forti io vivo di energia e l’energia negativa la assorbo tutta e non riuscendo a poter mai andare via da quelle circostanze molte volte l’ho vissuta male.

Ad un certo punto, ti eri lamentata del poco spazio avuto in puntata. Pensi che questo ti abbia penalizzata?

Sicuramente mi avrebbe fatto piacere farmi conoscere di più ma poi una volta uscita e vedendo l’affetto che il pubblico ha per me ho capito che il programma non è solo la puntata e che la gente da casa mi ha imparato ad amare e apprezzare come Clarissa e non come princess. Sicuramente ci saranno altre occasioni per raccontarmi. La mia avventura è appena iniziata.

Tornando indietro, c’è qualcosa che non rifaresti e di cui ti sei pentita?

Non mi pento di nulla. Ho fatto tutto ciò che mi sentivo di fare o dire.

Sei stata molto critica sul rapporto che Lulù ha intrecciato con Manuel Bortuzzo. Manuel però ha dichiarato a Lulù il suo amore. Sta fingendo secondo te? Hai paura che Lulù possa illudersi?

Non sono stata critica sono stata reale non mi sono mai permessa di giudicare Manuel come uomo o persona ho semplicemente detto che certi atteggiamenti e frasi se le poteva risparmiare. Lulù sicuramente ha sbagliato in passato non siamo dei robot errare è umano però proprio perché lui ha detto che la ama mi sarei aspettata che l’aiutasse a migliorare non che la criticasse senza mai darle una mano. Non penso lui la stia illudendo e né credo stia fingendo.

Nella puntata di ieri sera, ha fatto scalpore il comportamento di Alex Belli nei confronti di Soleil Sorge. Che idea ti sei fatta?

Io credo che Alex sia un attore non competente che recita pure molto male. Per me l’unica vittima è Delia perché Soleil non era vittima ma complice sapeva benissimo come sarebbe andata questa storia e come sarebbe finita. Pure lei ha giocato con i sentimenti di una donna sposata.

Sei stata critica nei confronti di Katia Ricciarelli. Cosa ti ha ferito di più del suo comportamento? Credi che all’interno della casa stia ricevendo un trattamento di favore?

Con Katia dal primo momento c’è stato un feeling pazzesco e per me lei era un punto di riferimento nella casa. Essendo molto legata a lei mi ha ferito quando lei non ha compreso né me né le mie sorelle criticandoci pesantemente e definendoci delle serve o dei cagnolini o asserendo che non ci avrebbe mai voluto come nipoti e che Lulù era patetica. Tutto ciò mi ha estremamente deluso e ferito.

Al di fuori delle tue sorelle, per chi fai il tifo all’interno della casa e chi ti sta maggiormente deludendo?

Faccio il tifo per Miriana, Sophie, Giacomo, Davide e Valeria sono loro le mie persone e li amo tanto, anime leggere piene di amore e sincerità. Mi ha deluso tantissimo Manila. Ho visto Manila offendere la nostra cultura più volte durante la cena etiope e criticare Jessica in cucina quando è la prima a farsi in quattro per tutti e Giucas perché non mi disse mai la verità del fatto che lui ha contribuito a farmi uscire.

All’interno della casa, c’è un concorrente che poteva essere il tuo tipo ideale?

Dentro la casa dal mio punto di vista non c’era nemmeno un bono anche se sposati o fidanzati nessuno di loro mi attraeva. Infatti sono un po’ delusa. Primo anno dal GF senza un concorrente bono (ride).

Dopo questa esperienza al Grande Fratello Vip, ti piacerebbe proseguire nel mondo della televisione?

Certo il mio sogno è di continuare questo lavoro e di farmi conoscere ancora più profondamente dal pubblico.

Ti piacerebbe partecipare all’“Isola dei Famosi” o con i reality hai chiuso?

Mi piacerebbe tantissimo partecipare ad altri reality ma non solo questo io sono una musicista e amo la musica è la mia forma d’espressione quindi sarà bellissimo quando a breve uscirà il mio primo singolo, e farlo sentire a tutti voi sarà un sogno che diventa realtà.