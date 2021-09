Reduce dal grande successo ottenuto grazie al programma “Lol – Chi ride è fuori”, Ciro Priello ha deciso ancora una volta di mettersi in gioco. Stavolta lo fa con le imitazioni nel programma di Raiuno condotto da Carlo Conti “Tale e quale Show”.

In questa intervista, rilasciata in esclusiva ai microfoni di SuperGuida TV, Ciro ci racconta come sta vivendo questo debutto: “Lo vivo con grandissima agitazione ed eccitazione, è uno dei programmi che ho sempre amato. Appartiene al mio percorso artistico di attore e il canto è sempre stata una mia passione”. Non molti sapevano che alcuni fa, Ciro tentò l’accesso alla scuola di “Amici di Maria De Filippi”. Parlando di quell’esperienza, ci ha rivelato: “Nel 2004 provai ad entrare nella scuola. Feci i provini durante l’estate, poi arrivai al giorno in cui dovevano dirmi ero stato ammesso oppure no e non venni chiamato. Quella per me fu una grande delusione ma evidentemente l’universo aveva altri piani per me anche se la strada è ancora lunga. Prima facevo il ballerino, ora l’attore. Evidentemente era questo il mio destino”.

Ciro tenta il bis dopo aver vinto il programma di Amazon Prime di cui conserva un bellissimo ricordo: “Conservo momenti meravigliosi di quel programma. Eravamo un gruppo di amici che in una serata tentavano di tutto per far ridere l’altro. La forza è stata la semplicità, non abbiamo provato a fare battute ricercate ed intelligenti come quando un comico va sul palco davanti il pubblico. Abbiamo vinto con la spontaneità”, ha confidato ai nostri microfoni. Ciro ha anche ricevuto il benestare da parte dei suoi compagni, i The Jackal, felici per questa sua esperienza.

Ciro Priello, l’Intervista

Ciro, come vivi questo debutto?

Lo vivo con grandissima agitazione ed eccitazione, è uno dei programmi che ho sempre amato. Appartiene al mio percorso artistico di attore e il canto è sempre stata una mia passione.

I tuoi compagni comici di avventura, i The Jackal, cosa ti hanno detto? Ti hanno dato qualche consiglio?

Mi hanno detto “Dai Ciro buttati, siamo convinti che ti divertirai tantissimo”. Anche con loro qualche volta è capitato di prendere in mano la chitarra e di dilettarmi con le imitazioni. Mi hanno fatto un grande merda, merda. Speriamo che andrà bene.

In un’intervista, hai rivelato che avevi provato ad entrare nella scuola di “Amici”. Come mai non è andata?

Ne parlavo proprio con Dennis qualche giorno fa. Nel 2004 provai ad entrare nella scuola. Feci i provini durante l’estate, poi arrivai al giorno in cui dovevano dirmi ero stato ammesso oppure no e non venni chiamato. Quella per me fu una grande delusione ma evidentemente l’universo aveva altri piani per me anche se la strada è ancora lunga. Prima facevo il ballerino, ora l’attore. Evidentemente era questo il mio destino.

Tu sei stato il vincitore della prima edizione di “Lol – Chi ride è fuori”. Cosa pensi dell’apertura della seconda stagione agli sportivi? Che ricordi conservi di questa esperienza?

Di questa apertura della nuova stagione agli sportivi non sapevo nulla. Conservo momenti meravigliosi di quel programma. Eravamo un gruppo di amici che in una serata tentavano di tutto per far ridere l’altro. La forza è stata la semplicità, non abbiamo provato a fare battute ricercate ed intelligenti come quando un comico va sul palco davanti il pubblico. Abbiamo vinto con la spontaneità.