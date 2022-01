Ha vinto l’edizione 2021 di “Caduta Libera – Campionissimi” – programma in onda su Canale 5 prodotto da Endemol Shine Italy – battendo il suo amico Nicolò Scalfi. Christian Fregoni non riesce a trattenere l’emozione ed è ancora incredulo. Purtroppo, Christian non è riuscito a portarsi a casa il montepremi in palio ma la sua popolarità è sicuramente accresciuta. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Christian Fregoni ha sottolineato di essere rimasto colpito dalla sportività di Nicolò Scalfi.

Sul rapporto con Gerry Scotti, Christian ha rivelato: “Avevo instaurato un bel rapporto con Gerry già nella precedente esperienza quando ero stato campione del programma. Gerry si è comportato con me come fosse un padre e ha sempre visto in me e in Nicolò dei figli adottivi. Si è prodigato molto per farci sentire benvoluti e amati sia dal pubblico che dallo staff del programma. Ho avuto il privilegio di stare accanto a lui. E’ un bravissimo professionista”. Christian è stato spesso definito un sex symbol.

Lui non disdegna questa etichetta e ci rivela qual è stato il suo segreto: “In molti mi hanno definito il campione più bello e io sono sempre stato grato di questo appellativo. Da quando ero bambino amavo leggere. Sono un lettore accanito e mi sono sentito sempre mosso da una forte curiosità nei confronti di tutto ciò che mi circondava”. Gli chiediamo poi se ha pensato di partecipare ad un reality. Christian ci confida che ora valuterebbe questa ipotesi. Christian Fregoni si è fidanzato con Delia Verzeletti e a tal proposito ci ha detto: “Delia è stata una benedizione nella mia vita. E’ una ragazza che conosco da tanti anni ma ci siamo avvicinati solo recentemente. Mi ha supportato e sopportato in questa avventura”. Ci fa sorridere poi quando ci rivela che Delia scherzando gli aveva proposto di partecipare a “Temptation Island”: “Pensa che all’inizio della nostra relazione, Delia mi ha scherzosamente proposto di partecipare a quel programma ma io le ho detto che non c’era assolutamente bisogno”. Cambierà idea?

Christian Fregoni, l’intervista

Christian, hai conquistato il titolo di Campionissimo di Caduta Libera. Che effetto ti fa?

Sono molto emozionato e sono incredulo di essere riuscito a portare a termine questa cavalcata incredibile. Sono state quattro serate ricche di sorprese. Ne ho vissute due in prima persona e il fatto di aver conquistato la vittoria è stata una soddisfazione personale. Un’emozione che porterò sempre con me.

Tra l’altro hai battuto in finale il tuo amico Nicolò Scalfi. Cosa vi siete detti dopo la vittoria?

Sono rimasto colpito dalla sua sportività. Nicolò ha sottolineato di essere stato contento del fatto che fossi stato io a raccogliere il suo testimone. Sono stato onorato di aver preso parte a questo derby in casa bresciana.

Purtroppo non sei riuscito a guadagnare il montepremi in palio. Come avresti speso quei soldi?

Mi è dispiaciuto molto. Se li avessi vinti li avrei investiti per un fondo in vista dell’acquisto di un’abitazione.

Gerry Scotti si è emozionato a parlando di te e Christian vi ha detto con orgoglio che potreste essere i suoi figli. Che rapporto hai instaurato con Gerry? Dopo la vittoria, ti ha dato qualche dritta?

Avevo instaurato un bel rapporto con Gerry già nella precedente esperienza quando ero stato campione del programma. Gerry si è comportato con me come fosse un padre e ha sempre visto in me e in Nicolò dei figli adottivi. Si è prodigato molto per farci sentire benvoluti e amati sia dal pubblico che dallo staff del programma. Ho avuto il privilegio di stare accanto a lui. E’ un bravissimo professionista.

La tua partecipazione al programma dimostra come la cultura paghi nonostante siamo in un’epoca in cui sembra dominare l’immagine.

In molti mi hanno definito il campione più bello e io sono sempre stato grato di questo appellativo. Da quando ero bambino amavo leggere. Sono un lettore accanito e mi sono sentito sempre mosso da una forte curiosità nei confronti di tutto ciò che mi circondava. Un’altra mia grande passione è il cinema tanto che ho avuto il piacere di poter scrivere anche per voi di SuperGuida TV.

Visto che sei appassionato da cinema, ti chiedo la classifica dei 5 film che tutti dovrebbero vedere almeno una volta nella vita.

Per mio gusto personale i film da consigliare sarebbero tutti di Stanley Kubrick ma vorrei variare. Al primo posto metto “2001 – Odissea nello spazio”. A seguire, “Quarto Potere” di Orson Welles, “Pulp Fiction” di Quentin Tarantino, “Otto e mezzo” di Federico Fellini e per finire “Psycho” di Alfred Hitchcock.

Per quest’anno si fa il tifo per Paolo Sorrentino e per il film “E’ stata la mano di Dio”. Ce la farà a bissare il successo all’Oscar dopo “La grande bellezza”?

Spero vivamente che Sorrentino riesca a replicare quel successo. “E’ stata la mano di Dio” è un film che ho apprezzato pur non amando particolarmente il suo stile che trovo magniloquente.

Avevi partecipato anche alla Pupa e il Secchione e Viceversa. Ad un reality parteciperesti mai?

Ne ho parlato tanto con persone che mi sono vicino e che mi conoscono. Ci sono tanti aspetti da valutare. Ora come ora, sarei più morbido rispetto a qualche anno fa in cui ero inflessibile.

Se dovessi scegliere tra Grande fratello Vip e Isola dei Famosi a quale parteciperesti?

Sarei più propenso a partecipare all'”Isola dei Famosi”. Mi troverei più a mio agio.

Hai intenzione di partecipare ad altri programmi o quiz?

In questo momento non penso anche perché mi piace rimanere in famiglia. Mi hanno chiesto perché non partecipassi a Chi vuol essere milionario o all’Eredità ma io mi sono sempre sentito attratto da Caduta Libera. Ho sempre amato fare cruciverba. In futuro però mi piacerebbe rimanere nel contesto televisivo. Anche la recitazione è qualcosa che mi intriga e probabilmente mi muoverò anche in quella direzione.

Intanto, hai trovato anche l’amore. Delia come vive la tua popolarità?

Delia è stata una benedizione nella mia vita. E’ una ragazza che conosco da tanti anni ma ci siamo avvicinati solo recentemente. Mi ha supportato e sopportato in questa avventura. La popolarità è qualcosa che va affrontata e vissuta giorno dopo giorno.

A Temptation Island parteciperesti mai?

Pensa che all’inizio della nostra relazione, Delia mi ha scherzosamente proposto di partecipare a quel programma ma io le ho detto che non c’era assolutamente bisogno (ride).

Qual è il tuo prossimo obiettivo?

Sto lavorando come fotomodello e vorrei coltivare questa vocazione. Nel futuro, vorrei però continuare a lavorare in televisione.