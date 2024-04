Dopo l’entusiasmante esperienza al Festival di Sanremo 2023, Chiara Francini approda in prima serata dal 10 aprile su Raiuno con un one woman show dal titolo “Forte e Chiara”. Uno show che vive dell’atmosfera magica della migliore tradizione del varietà in cui Chiara darà sfoggio dei suoi mille talenti: dal ballo, al canto fino alla recitazione prendendo spunto dall’omonimo best-seller e dallo spettacolo con cui sta girando i teatri di tutta Italia. Tanti gli ospiti che la accompagneranno in questo viaggio: Carlo Conti, Giorgio Panariello, Leonardo Pieraccioni e ancora Lillo, Luca Argentero, Laura Chiatti e il Cardinal Ravasi. Per questo programma, la Francini si è affidata ad un team di autori: Dimitri Cocciuti, Francesco Maddaloni, Matteo Catalano, Carlotta Ercolino, Alberto Di Risio, Duccio Forzano, Francesco Valitutti, Luigi Miliucci, Tommaso Martinelli e Sacha Lunatici.

Intervista a Chiara Francini, conduttrice di “Forte e Chiara”

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Chiara Francini. La comica toscana ci ha raccontato come si sta preparando in vista del suo esordio in prima serata: “Mi sto divertendo molto. Ho la possibilità di fare uno show in totale libertà. Sono felice di esprimere tutti i colori che ho dentro e lo farò con rigore e allegria”.

Ospite immancabile sarà il suo amato gatto Rollone: “Ho scelto questi ospiti perché sono persone che stimo umanamente e non solo professionalmente. Saranno parte integrante del racconto. Rollone ormai è molto impegnato, ha un’agenda molto fitta e non so se altre trasmissioni se lo potranno permettere. Essendo io sua madre ho messo una buona parola ma non so come andrà a finire”.

Un debutto in prima serata che arriva come conseguenza, non troppo immediata, del Festival di Sanremo 2023 in cui era stata scelta come co-conduttrice da Amadeus. A tal proposito, la Francini ha rivelato: “Grazie ad Amadeus ho avuto la possibilità di esprimermi davanti ad una platea grandissima come quella di Sanremo. Il mio monologo sulla maternità è stato particolarmente apprezzato ed è stato un tassello importante che mi ha permesso di arrivare fino a qui”.

Chiara Francini è indubbiamente simpatica e ironica ma è anche bella. Le chiediamo allora se la bellezza sia stata mai un ostacolo alla comicità: “La bellezza è qualcosa che va maneggiata con cura. Solitamente ad una donna si preferisce dire che è bella piuttosto che è intelligente. Il fatto di dire ad una donna che è intelligente vuol dire quasi sminuirla”.

A conclusione dell’intervista, le abbiamo chiesto se parteciperebbe mai come concorrente al programma Lol-Chi ride è fuori di Amazon Prime Video. La risposta della comica non si è fatta attendere: “Dipende. Non ci ho mai pensato”.

Nessun debutto invece dietro la macchina da presa: “Io cerco di fare tutto al meglio ma non ho mai pensato di fare la regista. Per il momento lo escluderei”.