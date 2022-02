Caterina Balivo si prepara a tornare in tv con “Il cantante mascherato”, in partenza venerdì 11 febbraio su Raiuno, dove siederà in giuria per il secondo anno. Dopo l’addio al programma “Vieni da me”, la conduttrice ha deciso di dedicare il suo tempo alla famiglia allontanandosi dalla televisione. In occasione della conferenza stampa di oggi de “Il cantante mascherato”, la Balivo ha voluto ringraziare Milly Carlucci e a proposito del suo metodo per capire chi si nasconda dietro le maschere ha rivelato: “Il mio famoso quadernino è un metodo scolastico. Dai tempi della scuola, mi segno tutto. Io sono una fan de Il cantante mascherato fin dalla prima edizione”.

Caterina Balivo, l’intervista

Noi di SuperGuida TV abbiamo videointervistato in esclusiva Caterina Balivo. Sul ritorno in tv come giurata ci ha raccontato: “Mi piace e mi sto già cominciando a divertire. Mi lamento spesso perché noi giurati siamo distanti e sarei curiosa di vedere le maschere più da vicino. Lo scorso anno per esempio il Lupo sembrava altissimo. Essendo nata a febbraio amo le maschere. Sono poi felice di tornare in Rai”.

Tra le sue maschere preferite ci sono, “la gallina, la volpe e la lumaca. Secondo me in quest’ultima maschera non ci può essere solo una persona“. Insomma, Caterina Balivo già mette le mani avanti e ci regala qualche indizio. Da qualche tempo, Caterina Balivo è assente dalla televisione. Un’indiscrezione però di qualche tempo fa confermava l’ipotesi che la conduttrice sarebbe stata pronta a tornare sul piccolo schermo alla conduzione de “L’eredità” al posto di Flavio Insinna.

Lo stesso Insinna, in effetti, aveva dichiarato in una recente intervista che al timone della storica trasmissione dal prossimo anno potrebbe esserci proprio una donna. Per la Balivo sarebbe la seconda volta con questo genere di format. Nel 2008 era stata infatti la padrona di casa a “Dimmi la verità”. Ai microfoni di SuperGuida TV, la conduttrice ha però smentito replicando: “Adoro i giornalisti ma secondo me visto che ormai abbiamo tutti i social sotto l’indiscrezione bisognerebbe mettere nome e cognome in modo da chiamare direttamente la persona che ha sparato la bufala”.

Una dichiarazione lapidaria che ci fa intendere chiaramente come questa indiscrezione possa essere bollata come una fake news. Tra pochi giorni sarà il suo compleanno e non possiamo non chiederle come sta vivendo questo periodo della sua vita: “E’ un periodo un po’ più sereno per tutti. Prima Arisa passando mi ha detto “Ti vedo sempre contenta” e io le ho risposto che anche a me capita di vivere dei momenti no. Cerco però di essere grata alla vita”.

Dopo questo impegno, speriamo di rivedere presto Caterina Balivo alla guida di un programma. Si parlava persino di un ruolo inedito creato appositamente per lei a “Ballando con le stelle”. Tuttavia, queste voci si sono affievolite dopo l’inizio del programma ma vedremo se nei prossimi mesi ci saranno delle novità che la riguardano.

Intervista video a Caterina Balivo