Nella prestigiosa cornice de La Lanterna di Roma si è svolta la sesta edizione di “A fianco del coraggio” il premio letterario ideato da Roche Italia che raccoglie storie di vita, raccontate da uomini, per celebrare la forza e il coraggio delle donne che affrontano la patologia oncologica e sensibilizzare tutta l’opinione pubblica sulla tematica. Ambassador di questa edizione l’ex gieffina Carolina Marconi presente assieme al compagno Alessandro Tulli. La vita di Carolina è cambiata nel 2021 quando ha scoperto di avere un tumore al seno. Un’esperienza difficile che lei stessa aveva condiviso sui social dove è diventata un punto di riferimento anche per le altre donne.

Intervista a Carolina Marconi

Noi di SuperGuida TV l’abbiamo video intervistata in esclusiva. A proposito del suo ruolo di madrina, la donna ha spiegato di aver sposato subito questa causa: “Sono onorata di essere ambassador di questo evento. A fronte di tanti fatti di cronaca, è importante sottolineare che esistono anche uomini che dimostrano un amore vero nei confronti delle loro compagne stando accanto nel momento più difficile, quello della malattia. Quando sono stata chiamata ho accettato subito perché mi sono rispecchiata in questi racconti. Ho avuto la fortuna di avere accanto a me Alessandro che mi ha preso per mano. Abbiamo condiviso tutto questo assieme”.

Carolina sottolinea poi l’importanza della prevenzione: “La prevenzione si deve fare sempre. Dopo il Covid ho avuto paura di andare negli ospedali e ci ho impiegato tre anni per sottopormi ad un controllo. Sono entrata in ospedale perché io e Alessandro avevamo deciso di avere un bambino. In quell’occasione, il medico ha scoperto che avevo un tumore. Mi è caduto il mondo addosso. Alessandro e la mia famiglia mi sono stati accanto e mi hanno aiutato a non fami travolgere dalla malattia”.

Alla scoperta della diagnosi, Carolina ha avuto molta paura: “Non è stata una passeggiata. Il tumore ha allontanato il pensiero di diventare mamma ma io ci credo ancora. Ora sono guarita e sto bene”.

Alessandro ha aiutato Carolina ad esorcizzare la malattia con la sua ironia, senza prenderla sul serio: “Sono tredici anni che stiamo insieme e lui mi fa ridere. Quando ho ricevuto la diagnosi della malattia, Alessandro invece di andare nel panico ha cercato subito di rendere tutto meno tragico dicendomi che era solo un piccolo tumore. Il suo atteggiamento mi ha aiutato tanto. So che anche lui era terrorizzato ma non si è mai mostrato disperato. Lui si nascondeva e piangeva ma non lo faceva mai davanti a me”.

Sul matrimonio ironizza: “Me lo deve chiedere lui”. Nel frattempo, Carolina continua però a portare avanti le sue battaglie sui social, come quella del diritto all’oblio oncologico.