Intervista a Carmen Russo: “Enzo Paolo concorrente? Sarebbe un perfetto uomo di casa” | Esclusiva

Carmen Russo, l’intervista

Carmen, avevi partecipato già qualche anno fa al Grande Fratello Vip. Come mai hai deciso di riprovarci?

Sono stata chiamata per un colloquio, l’ho fatto ed evidentemente sono stata convincente.

Rispetto alla prima partecipazione, com’è il bilancio di questa esperienza?

E’ stata un’esperienza positiva. Nella scorsa edizione, ero entrata in corsa mentre in questo caso avendo la possibilità di varcare da subito la porta rossa ho vissuto un bel percorso. Anche Alfonso Signorini ci ha creduto molto.

Sei stata definita la vincitrice morale di questa edizione. Ci sei rimasta male per l’eliminazione? Te la aspettavi?

Non mi aspettavo l’eliminazione. Fino ad adesso il pubblico mi aveva sostenuto e non avevo dei motivi per uscire. Mi sono resa conto che la scelta è ricaduta su di me in quanto Federica stava iniziando un flirt con Gianmaria e per le dinamiche del reality il fatto che lei rimanesse si è dimostrato più funzionale.

Avevi confidato di voler abbandonare la casa del Grande Fratello Vip per poter trascorrere il Natale con Enzo Paolo e Maria. Cosa poi ti ha fatto cambiare idea? Perché mi pareva che avessi anche dichiarato di essere stanca della dinamiche che si erano create.

Mi sarebbe piaciuto trascorrere in Natale in famiglia e dopo tre mesi avvertivo la mancanza di Maria ed Enzo Paolo. Poi ho visto il video che mi avevano mandato e mi sono tranquillizzata. La mia era una preoccupazione più da mamma che da moglie. Non mi sono allontanata per così tanto tempo da Maria. Non ero stanca anche se devo ammettere che le dinamiche tornavano a ripetersi cominciando ad essere più monotone.

Tornando indietro, c’è qualcosa che non rifaresti?

Non mi rimprovero nulla. Sono stata sempre molto autentica e coerente con il mio carattere. Non sono una che si intromette nelle discussioni perché non amo mettermi in mostra sui problemi degli altri.

Clarissa Selassiè ha dichiarato che tu avevi il terrore di Katia e che per questo non hai mai preso posizione in merito ai suoi comportamenti. Cosa vuoi replicare? Il comportamento di Katia Ricciarelli ti ha infastidito?

Non ho mai avuto paura di Katia. La prima a litigare con lei sono stata proprio io. Katia è una donna nei confronti della quale ho sempre avuto un profondo rispetto in primis artistico e anagrafico. Non sono stata d’accordo su molti episodi per le cose che ha fatto e per le parole che ha detto. Infatti ho condiviso pienamente le parole che Alfonso Signorini ha usato quando ci è venuto a trovare nella casa per fare una “ramanzina” su certi comportamenti. Quando accadono delle discussioni è perché le entrambe le parti hanno torto. Come potevo schierarmi da una parte o dall’altra? Mi riferisco al confronto tra Katia e Lulù. In quella puntata ho preso le parti del gruppo di Katia per una questione generazionale e di rispetto artistico. Ho sempre detto anche durante le nomination che non mi sarei schierata né da una parte né dall’altra. Ho preferito correre da sola.

Chi è il concorrente che più ti ha deluso all’interno della casa? Per chi invece fai il tifo?

Non ho avuto delusioni perché ogni settimana all’interno della casa accadeva sempre qualcosa. All’inizio pensavo potesse vincere Aldo Montano. Oggi punterei su Barù.

Nella casa in molti si sono divisi sul triangolo Soleil, Delia e Alex. Tu avevi definito Soleil vittima e complice di Alex Belli. Hai cambiato idea?

E’ una situazione che può apparire complicata o semplice. Dipende dai punti di vista. Appena è nata quella situazione io ricordo che nominai Alex dicendo che chi aveva la fortuna di avere un matrimonio bello non poteva permettersi di metterlo a rischio in questo modo. Tra Soleil e Alex c’è molto di più di un’amicizia. Se pensiamo che sia tutto un teatrino vorrebbe dire che Delia, Soleil e Alex stanno recitando e neanche troppo bene perché appaiono esagerati. Se invece corrisponde alla realtà vedrei più opportuna una separazione tra Alex e Delia in modo che quando uscirà Soleil e se il suo cuore sarà libero potrà ricominciare con lui. Soleil però aveva detto che non era libera. Il fenomeno delle telecamere colpisce sempre. Bisogna considerare che essendo dei personaggi che non hanno una carriera alle spalle, in un reality sono portati a creare delle situazioni. E’ chiaro che Delia ha sofferto molto ma non ho capito la sua decisione di rientrare nella casa. Forse anche lei vuole la sua visibilità.

Anche l’ingresso di Nathaly Caldonazzo è stato turbolento. Quanto ti hanno ferito le illazioni che ha fatto su Enzo Paolo Turchi?

Il suo ingresso è stato turbolento ma fino ad un certo punto. Enzo Paolo le aveva telefonato e per me era apparsa una cosa inconcepibile. Lui è venuto e le ha spiegato di aver mandato a tutti i messaggi di sostegno per me. Lei le aveva risposto con un vocale che sarebbe entrata anche lei. Nathaly è entrata a gamba tesa e ha cercato di dire la sua su tutti per farsi notare. Il pregio però è che almeno le cose le dice in faccia. Non è proprio sincera perché su Enzo Paolo ha detto delle bugie. E’ un po’ mitomane e cerca di rivisitare le cose dal suo punto di vista.

A proposito di famiglia, qual è stata la reazione di Maria quando ti ha vista?

Maria mi ha abbracciata forte e siamo scoppiate tutte e due in lacrime. Mi ha detto subito: “mamma finalmente stanotte possiamo dormire nuovamente assieme”. Mi ha detto che è stata orgogliosa di me e che mi aveva seguito in tv.

Enzo Paolo invece? E’ stato felice del tuo percorso?

Enzo Paolo è stato contento perché sono stata me stessa.

Se Enzo Paolo entrasse nella casa come concorrente, tu saresti d’accordo?

Ce lo vedrei molto bene. Enzo Paolo cucinerebbe meglio di me e sarebbe un perfetto uomo di casa. E poi farebbe delle coreografie pazzesche. La sua ironia napoletana farebbe la sua parte. Vogliamo Enzo Paolo nella casa.

Un reality insieme sarebbe una bella esperienza. Ci avete mai pensato?

L’anno scorso ci avevano chiamato in coppia per partecipare in coppia al Grande Fratello Vip spagnolo. Non era proprio possibile per via di Maria. Meglio uno alla volta.