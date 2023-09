Interstellar non è il solito film di fantascienza, ma una pellicola che conferisce al genere un più ampio respiro e nuova linfa vitale. Merito della trama originale e inconsueta e dell’ottima interpretazione del cast, su tutti Matthew McConaughey, uno degli attori più brillanti dell’attuale panorama cinematografico internazionale.

Insomma, come avrete capito, che siate o meno dei patiti del filone spazio/stelle, con Interstellar, applaudito sia dal pubblico che dalla critica, non si corre il rischio di annoiarsi. Va in onda Mercoledì 13 Settembre in prima serata su Italia Uno (inizio ore 21.20 circa). Vediamo trama, cast e curiosità.

Interstellar: la trama in breve e il cast

Questa, in breve, la trama di Interstellar.

XXI secolo. Mentre la Terra si desertifica, l’ex pilota Cooper, grazie ad alcuni misteriosi segni che compaiono sulla sabbia, viene a sapere che è in atto una missione spaziale intenta a trovare un nuovo pianeta sul quale andare ad abitare.

Il cast principale è composto da interpreti molto noti e quotati ovvero, oltre al già citato Matthew McConaughey, anche da Anne Hathaway, Michael Caine e Jessica Chastain.

Le curiosità sul film

Interstellar è un film di fantascienza del 2014 diretto da Christopher Nolan. Ecco alcune curiosità che lo riguardano: