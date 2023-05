C’è grande attesa per Inter-Milan, semifinale di ritorno di Champions League, in programma questa sera 16 maggio 2023. I nerazzurri partono come favoriti, reduci dal 2 a 0 dell’andata, ma la squadra di Stefano Pioli ha sempre mostrato di non arrendersi nelle coppe europee. La partita, sarà trasmessa in chiaro. Scopriamo insieme dove vedere Inter-Milan.

Inter – Milan, semifinale di ritorno di Champions League: dove vederla in tv

La gara Inter – Milan, semifinale di ritorno di Champions League, sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 a partire dalle ore 20.55, dopo ‘Striscina la Notizina’. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Massimo Paganin. Su Mediaset Infinity, sarà possibile seguire un ampio pre-partita con Benedetta Radaelli e tanti ospiti in studio: Christian Panucci, Massimo Mauro, Sandro Sabatini e Graziano Cesari.

Al termine della gara, che decreterà la prima finalista della Champions League, ci sarà un ricco post partita sempre su Canale 5. A condurlo sarà Alberto Brandi e verranno esaminati alla moviola gli episodi più salienti del match. Sarà possibile seguire Inter-Milan anche in diretta streaming sul sito di Sportmediaset, Mediaset Infinity, Now Tv e Sky Go. A trasmettere la partita sarà anche Sky: Sport Uno (201), Sky Sport Football (203), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251), per chi ha un abbonamento.

All’andata, vinse l’Inter per 2 a 0 con i gol di Dzeko e Mkhitaryan. Il Milan è reduce da una sconfitta in campionato contro lo Spezia e non sembra essere in un buon momento di forma. Chi vincerà l’euroderby andrà a giocare la finale a Instabul il prossimo 10 giugno 2023.

L’altra finalista sarà una tra Manchester City e Real

Il giorno dopo, mercoledì 17 maggio, si scoprirà l’altra finalista che affronterà la vincente di Inter-Milan. Sarà una tra Manchester City e Real Madrid, gara trasmessa in esclusiva su Amazon Prime. Su Mediaset Infinity andrà in onda in seconda serata un’ampia sintesi della partita condotta da Benedetta Radaelli.