Con l’arrivo del fine settimana, torna l’appuntamento su Canale 5 con la soap turca Innocence (Masumiyet). Cosa accadrà negli episodi in onda in daytime sabato 9 e domenica 10 agosto? Scopriamolo insieme.

Trame Innocence del 9 e 10 agosto: Ela tenta il suicidio

Lo choc per i post su internet che la denigrano è fortissimo, ed Ela – dopo averli letti – è talmente sconvolta da quegli attacchi informatici che la accusano, che tenta di uccidersi con un frammento di vetro rotto.

Solo l’intervento tempestivo di Bahar riesce a calmarla ed evitare il peggio. La donna la rassicura sul fatto che lei crede alìa sua versione dei fatti. Ela però sembra non essere più sicura di niente: quale è davvero la verità?

Subito dopo Bahar torna a casa e affronta Hande, che viene però difesa a spada tratta da Neval. La madre della ragazza prende le sue difese, sostenuta da Timur e da tutta la sua famiglia, che si schierano dalla parte della giovane.

Anticipazioni Innocence secondo week-end d’agosto

Timur fa presente a Bahar che non può prendersela con chiunque si schieri contro Ela, ricordandole che la figlia è già stata portata in centrale una volta per avere insultato Irem con dei post su internet.

In effetti Ela – qualche tempo prima – era stata coinvolta in un’indagine sull’utilizzo di alcuni account falsi, e interrogata dalla polizia in seguito agli insulti che erano partiti da quegli stessi account nei confronti di Irem.

Ela era riuscita a venirne fuori solo perché Irem – su pressione di Ilker – aveva poi ritirato la denuncia, ma la sua innocenza non era mai stata dimostrata. La storia si è ripetuta? Mentre Bahar sembra convinta dell’innocenza della figlia, quest’ultima fa fatica a ricostruire la dinamica dei fatti.

La giovane riuscirà a dimostrare la sua innocenza, oppure resterà su di lei quell’alone di dubbio che già l’aveva circondata dopo la vicenda di Irem? Lo scopriremo nei prossimi episodi Innocence, che andranno in onda sabato 16 e domenica 17 agosto. Vi ricordiamo infatti che la nuova dizi turca ci terrà compagnai solo nel weekend di Canale 5.

Per scoprire insieme a noi altri dettagli su questa storyline, e rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Innocence, vi invitiamo a seguirci.