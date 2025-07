Con l’arrivo del fine settimana, torna l’appuntamento su Canale 5 con la soap turca Innocence (Masumiyet). Cosa accadrà negli episodi in onda in daytime sabato 26 e domenica 27 luglio? Scopriamolo insieme.

Trame Innocence del 26 e 27 luglio: Ilker e Irem si sposano in carcere

Harun sarà costretto a cedere e rinunciare a proteggere sua figlia, che deciderà di coronare il suo sogno d’amore mostrandosi disposta a sposare il “suo” Ilker in carcere. La decisione di celebrare le nozze all’interno della struttura carceraria scuoterà molti animi, quello di Harun in primis.

Ilker e Irem diventeranno marito e moglie, ma neppure questo basterà a fermare Harun, che inizierà subito una battaglia legale per fare annullare il matrimonio della figlia.

La madre dello sposo (Hale) invece, vede in quelle nozze un’occasione per riabilitare l’immagine del ragazzo, e accoglie con gioia Irem nella sua casa.

Mentre le nozze diventano un caso mediatico, Bahar è in preda ai sensi di colpa per non essere riuscita a proteggere la figlia. Ad aumentare la sua frustrazione ci si mette anche Gulizar, che la accusa di essere la causa di tutti i guai della famiglia.

Anticipazioni Innocence week-end 26/27 luglio: Ela riapre gli occhi, ma il mistero rimane

In ospedale Ela riapre gli occhi, ma continua a rifiutarsi di raccontare cosa sia davvero successo. Il suo silenzio insospettisce gli agenti, che iniziano a pensare che la ragazza abbia avuto un secondo cellulare usato per comunicare con Ilker. Le conversazioni segrete tra i due potrebbero rappresentare un elemento cruciale per le indagini.

Intanto Bahar prova a contattare Timur, ma finisce per scoprire che lui è insieme a Banu. Tutto questo non fa che aumentare le tensioni, facendole sorgere dubbi sulla lealtà e i legami familiari.

Le indagini si fanno sempre più complesse, e a rendere il caso ancora più intricato c’è anche un flashback che mostra i dettagli di una notte tragica. Tutti aspettano con ansia le dichiarazioni di Ela, ma lei deciderà di rompere il silenzio? Per scoprire insieme a noi l’evolversi di questa vicenda, vi invitiamo a seguirci.