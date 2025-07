Titolo originale Masumiyet, Innocence è il serial drammatico chiamato a tenerci compagnia per tutta l’estate nel weekend di Canale 5. Cosa accadrà nel terzo e nel quarto episodio della nuova soap turca Mediaset, in onda sabato 19 e domenica 20 luglio alle 14:30 sulla rete ammiraglia Mediaset? Scopriamolo insieme.

Trame Innocence del 19 luglio: Ela ritrovata in fin di vita

Ela scopre che Timur ha tradito Bahar, ed è sconvolta dalla notizia. Per cercare di risollevare il morale della madre, la giovane finge di aver chiuso la sua relazione con Ilker.

Purtroppo però la sua è solo una finzione: in realtà la giovane non solo continua a frequentare l’uomo, ma aspetta un figlio da lui. Se Ela sperava di convincere il suo amato a prendersi cura del bambino, mettendo fine alla sua relazione con Irem, e a crescerlo insieme però, rimane delusa. La notizia che la giovane non avrebbe mai voluto avere arriva proprio nel giorno del suo diciannovesimo compleanno: Ilker ha intenzione di sposare Irem!

Quando riceve questo regalo sgradito, la ragazza si precipita a casa dell’uomo per avere un confronto diretto con lui. Tra i due scoppia un litigio e Ilker non esita a usare la violenza contro di lei. Ela viene ritrovata in fin di vita e Bahar denuncia Ilker, dichiarando che è lui il responsabile di quanto accaduto.

L’uomo viene raggiunto dagli agenti e arrestato, proprio mentre è in chiesa per sposare Irem. I medici intanto riescono a salvare Ela.

Anticipazioni Innocence domenica 20 luglio: Ela perde il bambino

I soccorsi tempestivi permettono di salvare Ela, ma purtroppo i medici non possono fare nulla per quel figlio che lei porta in grembo. La giovane perde il bambino a causa della violenza subita da Ilker.

Timur insiste con Bahar affinché ritiri la denuncia contro il suo capo. L’uomo sostiene che – non essendo stato fatto nessun test di paternità – non hanno prove per dimostrare la sua colpevolezza. Subito dopo anche Hale prova a convincerla a ritirare la denuncia, offrendole 10 milioni di dollari e l’opportunità di rifarsi una vita negli Stati Uniti.

Bahar però non accetta l’offerta e indignata rende pubblica anche la notizia della tentata corruzione, facendo scatenare ancora di più il risentimento nei confronti di Ilker. Ciò che ha fatto fa indignare i detenuti, che tentano di linciarlo. L’uomo viene così trasferito in ospedale.