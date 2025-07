Nuovo appuntamento oggi – domenica 27 luglio – con la soap di Canale 5 Innocence. Nella puntata odierna in ospedale, Ela ha riaperto gli occhi, ma si rifiuta di parlare. Nel frattempo, la polizia suppone l’esistenza di un secondo cellulare che Ela avrebbe usato per comunicare con Ilker. Bahar è sconvolta e cerca di contattare Timur, che è insieme a Banu. La donna, in accordo con Ismail, fa firmare al suo amante una richiesta di dimissioni dal Gruppo Ilgaz. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 6.