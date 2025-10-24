La soap turca Innocence da qualche settimana ha abbandonato il suo posto nel weekend pomeridiano di Canale 5 per trasferirsi sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity. Qui vengono resi disponibili ogni sabato – allo scoccare della mezzanotte – tre nuovi episodi inediti che possono essere visti in qualsiasi momento. Ma cosa accadrà nelle puntate disponibili dal 25 ottobre della serie tv turca con Deniz Çakır e İlayda Alişan? Scopriamolo insieme.

Innocence, trame del 25 ottobre: Ela fa di testa sua, Bahar furiosa

Sarà una lite molto violenta quella che vedrà protagoniste Ela e Bahar. Ma cosa farà la giovane per fare infuriare così sua madre? La storyline prenderà il via nel momento in cui Ela deciderà di sospendere le sedute con la psichiatra, una scelta che sua madre Bahar non condividerà affatto. Per la donna quelle sedute sono un passaggio fondamentale nel percorso terapeutico dopo l’aggressione della figlia, ed è per questo che – davanti alla decisione della ragazza – apparirà furiosa.

Anticipazioni Innocence: Harum incontra Ela e Bahar

La discussione si accenderà mentre Bahar Yuksel e la figlia staranno camminando per strada.

A sedare gli animi arriverà Harun Orhun, che però si guarderà bene dal dire che sarà diretto dalla psichiatra e preferirà far credere a Bahar di avere un appuntamento con il dentista. Il padre di Irem si limiterà a fermarsi a parlare con le due donne, per poi proseguire nella sua destinazione verso la specialista che in passato lo aveva aiutato molto dopo la perdita della moglie.

Innocence: Umut resta in carcere

Nelle precedenti puntate abbiamo assistito all’arresto di Umut, dopo che gli agenti avevano rinvenuto a casa sua delle foto che ritraevano Ela in pose ammiccanti. Per il ragazzo la situazione non migliorerà affatto, e sia lui che Ismail Ilgaz – arrestato perché ritenuto complice nell’aggressione a Ela – le porte del carcere resteranno chiuse.

Lo choc per l’aggressione subita prima, e per il ritrovamento di quel materiale compromettente a casa del suo vicino, hanno lasciato in Ela segni profondi. Resta ancora da capire se la giovane riuscirà davvero ad avere la meglio sulla madre e interrompere le sedute con la psichiatra, e quali conseguenze questa scelta potrà avere sul suo recupero.