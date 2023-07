Domenica 16 Luglio in prima serata su Rete 4 va in onda Innamorato pazzo, simpatica commedia di Castellano e Pipolo con la super coppia Ornella Muti e Adriano Celentano. Di certo non una novità, essendo il film del 1981 e già passato sul piccolo schermo decine di volte, ma con il caldo torrido di questi giorni e la conseguente voglia di non impegnarsi, guardarlo una volta di più ci può stare.

Anche perché la pellicola, seppur tutt’altro che un capolavoro, è divertente. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul suo conto.

Innamorato pazzo: la trama in breve

Cristina è una giovane e bellissima principessa giunta a Roma per conoscere il futuro marito, ma stanca degli impegni che il suo ruolo comporta, decide di fare un giro della città come fosse una ragazza comune, prendendo l’autobus. E così fa la conoscenza del conducente, il ruvido Barnaba, che si innamora i lei a prima vista e fa di tutto per conquistarla.

Curiosità sul film

Ecco le curiosità più interessanti su Innamorato pazzo: