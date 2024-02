Tutto pronto per Lolita Lobosco 3. La serie, che vede come protagonista Luisa Ranieri, è una delle più seguite in casa Rai. Scopriamo insieme quando andrà in onda, di cosa parlerà e chi sono le new entry del cast.

Le indagini di Lolita Lobosco 3, Luisa Ranieri ancora protagonista, quando in TV su Rai 1

Dopo aver girato con Jonny Depp, Luisa Ranieri è tornata sul set di Lolita Lobosco per terminare le riprese della fortunata serie che va in onda su Rai1. L’attrice veste, anche per questa stagione, i panni di un vicequestore di Bari che risolve alcuni casi. La fiction infatti è ambientata nel capoluogo pugliese e mostra le bellezze di questa terra.

L’appuntamento con la prima puntata è previsto per lunedì 4 marzo 2024 alle 21.45 in prima serata su Rai1. In totale saranno 4 le puntate che faranno compagnia ai telespettatori in questo mese. Le Indagini di Lolita Lobosco nasce dai romanzi della scrittrice Gabriella Genisi, per la regia di Renato De Maria, e segue le vicende di una donna dalla personalità molto forte.

Il cast della fiction e anticipazioni

Cosa accadrà alla nostra Lolita Lobosco nella terza stagione? Le anticipazioni della prima puntata rivelano che ci saranno nuovi casi che appassioneranno il vice questore che è riuscita finalmente ad arrestare i mandanti dell’omicidio del padre. Inoltre, un incontro inaspettato proverà a farle cambiare idea sull’amore, dopo i fallimenti sentimentali delle sue ultime relazioni. Mentre Nunzia e Carmela gestiranno un agriturismo insieme a Trifone; Lello è pronto a diventare padre.

Nel cast di Lolita Lobosco 3 vediamo Luisa Ranieri nei panni di Lolita Lobosco e la new entry sarà rappresentata dall’attore Daniele Pecci. Come sempre ci sarà la migliore amica di Lolita, Marietta, interpretata da Bianca Nappi.