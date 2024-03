Il suo volto ci è diventato familiare grazie alle numerose ospitate in tv e, in effetti, Federico Rampini è uno dei giornalisti, editorialisti e scrittori più in vista del momento. Esperto di politica e, principalmente di quella degli Stati Uniti, da qualche tempo lo conosciamo anche in veste di conduttore.

E’ ai nastri di partenza infatti, la seconda stagione di Inchieste da fermo, il talk di approfondimento di cui si appresta ancora una volta a tenere saldamente in mano il timone. Al centro del dibattito in studio, ovviamente, la politica, la cronaca e la società. Vi diciamo quali saranno i temi trattati, dove e quando vederlo.

Inchieste da fermo: si comincia con “L’altra America di Trump”

Il titolo della prima delle quattro puntate di Inchieste da fermo è “L’altra America di Trump”. Come è evidente, sarà completamente incentrata su Donald Trump, già Presidente degli Usa per un mandato e pronto a giocarsi la vittoria per il secondo a Novembre 2024. Profondo conoscitore della cultura a stelle e strisce, Rampini traccerà un ritratto esaustivo del discusso candidato alla Casa Bianca, mettendone in luce qualità, difetti e proposte. Nella seconda puntata toccherà invece a Joe Biden passare sotto la lente di ingrandimento del conduttore per essere osservato da vicino sia dal punto di vista umano che politico.

In seguito si arriverà fino in India per capire i mutamenti forse epocali che la stanno interessando, e infine in Africa, per comprendere cosa sta accadendo e quale prossimo futuro attende il Continente Nero.

Nel corso di ogni puntata Rampini effettuerà delle interessanti video-interviste (una al famoso architetto Renzo Piano) e sarà accompagnato in studio da ospiti appartenenti a diversi ambiti. Fra questi citiamo, solo per anticipare qualche nome, Luca Barbareschi, Walter Veltroni, Corrado Augias, Angela Terzani (moglie di Tiziano) e Aldo Cazzullo.

Quando e dove in tv

Si prevede la messa in onda di quattro puntate di Inchieste da fermo.

La prima andrà in onda Mercoledì 6 Marzo su La7 in prima serata (inizio ore 21.15 circa), le altre seguiranno con un appuntamento settimanale.