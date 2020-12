The Good Doctor, sta per approdare in tv con i nuovi episodi che parleranno proprio di un tema scottante e attualissimo: il coronavirus. La pandemia globale che ci ha colpito, sarà raccontata nei nuovissimi episodi del medical drama, campione di ascolti.

The Good Doctor 4: ecco la data di messa in onda dei nuovissimi episodi

Dopo una prima stagione da record nell’estate 2019 su Rai1 , “The Good Doctor” è diventato uno dei titoli di punta della seconda rete. Da venerdì 8 gennaio, in prima serata su Rai 2, torna il medical drama che ha appassionato anche il pubblico italiano, oltre a quello di tutto il mondo.

Il protagonista, Freddie Highmore che interpreta il giovane medico, Shaun Murphy, affronta il coronavirus e la pandemia. Difatti, già nei primi episodi vedremo l’impatto del Covid-19 sulle storie di questo appassionante telefilm.

The Good Doctor 4: anticipazioni, trama, cast del medical drama giunto alla quarta stagione

La serie tv, The Good Doctor, è stata una vera e propria rivelazione. Il protagonista Freddie Highmore interpreta il dottore Shaun Murphy, affetto da un disturbo dello spettro autistico ma che non è un limite per esercitare al meglio la sua professione.

The Good Doctor ha avuto un ottimo riscontro in termini di ascolti, non solo in patria ovvero gli Stati Uniti ma anche in molti Paesi del mondo, tra cui anche l’Italia. La volontà della Casa di produzione di riproporre una nuova stagione del medical drama, dove si parla soprattutto della pandemia, quindi del coronavirus, sono stati anche gli ottimi ascolti che hanno attirato una fetta considerevole di pubblico.

Questi nuovi episodi affronteranno un tema difficile che il mondo ha vissuto da circa un anno: il covid – 19. Sicuramente ci sarà un’attenzione particolare al programma perché affronta un problema vero reale che abbiamo toccato con mano e da cui, purtroppo, non siamo ancora fuori. The Good Doctor, risulta il terzo drama più seguito sulle reti americane, dopo Grey’s Anatomy e Station 19.

The Good Doctor 4: la trama, di cosa parla

Il finale di stagione della terza serie ci ha lasciato tutti senza fiato: la città di San Jose è stata devastata da un terribile terremoto. Tutto il personale medico del St. Bonaventure è dunque in stato di allerta e anche di emergenza: molti dei medici sono in pericolo e alcuni sono anche deceduti.

L’apertura della quarta stagione sarà dedicata, con un doppio episodio, all’emergenza sanitaria che ha sconvolto il mondo: la pandemia globale da covid – 19. Non solo: il focus sarà sul quarto anno di specializzazione di Shaun Murphy e sul rapporto con Lea a cui presta il volto Paige Spara.

Infatti, in mezzo a le tante tragedie che saranno raccontate nei nuovi episodi ci sarà un bacio appassionato tra Shaun, il protagonista e Lea. Quindi la quarta stagione partirà proprio da questo scenario, la fine del terremoto, lo stato di emergenza dell’ospedale, la pandemia, e la storia d’amore tra Shaun e Lea, di cui si scopriranno le dinamiche e l’evolversi.

Alcune anticipazioni sulla quarta stagione, tanto attesa le ha fornite a TVLine lo showrunner della serie David Shore. Quest’ultimo ha dichiarato che in questa stagione, vuole dare più responsabilità al personaggio di Shaun Murphy. “Lo renderemo supervisore e vedremo come crescerà affrontando tutte le difficoltà che si presenteranno. Ovviamente anche alla sua relazione con Lea sarà dedicato ampio spazio”.

Dopo i lutti familiari che hanno colpito il protagonista, Shore ha detto di non avere intenzione di far morire altri familiari dei protagonisti in futuro, almeno per il momento.