Claudio Amendola torna protagonista di una nuova fiction Mediaset, “Il Patriarca”, prodotta da Taodue di Pietro Valsecchi. Amendola presterà il volto ad un boss mafioso malato di Alzheimer. Sono iniziate da poco le riprese per cui la messa in onda sarà probabilmente a fine 2022. Ma vediamo di scoprire qualcosa in più sulla trama, la location e il cast che vi pende parte.

Claudio Amendola torna su Canale 5 con una nuova fiction per Taodue: Il Patriarca

Claudio Amendola diventerà un “boss” mafioso malato di Alzheimer, con difficoltà nell’uso della memoria. Stavolta l’attore romano si cimenterà in un ruolo da cattivo. Non solo sarà protagonista della fiction, ma sarà anche dietro la macchina da presa nella veste di regista.

“Il Patriarca”, è la prima produzione televisiva della Camfilm , società di produzione guidata da Camilla Nesbitt – moglie di Pietro Valsecchi – che ne annuncia l’avvio delle riprese.

Il Patriarca, prossimamente su canale 5, la serie tv di 12 episodi per un totale di sei puntate

La serie tv, sarà composta da 12 episodi di 50 minuti ciascuno che regaleranno al pubblico di canale 5, sei puntate che andranno in onda a fine 2022.

Il Patriarca – Trama, cast e location della fiction di canale 5

Amendola presterà il volto dunque ad un boss mafioso, Nemo Bandera che alla soglia dei 60 anni scopre di essere affetto dal morbo di Alzheimer e che quindi ha dimenticato tutti gli omicidi che ha commesso.

La fiction prodotta da Camfilm in collaborazione con Taodue film si sta girando tra la Puglia e il Lazio per un totale di venti settimane. Per quanto riguarda il cast, oltre a Claudio Amendola troveremo:

Antonia Liskova,

Giulia Bevilacqua,

Raniero Monaco di Lapio,

Primo Reggiani,

Neva Leoni,

Giulia Schiavo.

La serie è scritta da Mizio Curcio, Paolo Marchesini e Sandrone Dazieri. La produttrice della fiction Camilla Nesbitt, ceo Camfilm fa sapere che:

“Sono felice di tornare a lavorare dopo tanti anni con Claudio Amendola in questo doppio ruolo di regista e attore. Il patriarca è una serie che sono certa appassionerà gli spettatori: una saga familiare ricca di colpi di scena ed emozioni, imperniata su personaggi controversi e imprevedibili, ambientata in una terra magnifica come la Puglia”.

Si sospetta che Antonia Liskova, che ha già lavorato con l’attore romano in Nero a Metà avrà nella fiction Il Patriarca un ruolo più centrale. Per Amendola questo è il quinto impegno dietro la macchina da presa: esordì come regista con “La mossa del pinguino” nel 2013, seguono poi:

Il permesso – 48 ore fuori (2017),

I Cassamortari (2020)

La terza stagione di Nero a metà (2022).

L’ultima fiction prodotta da Taodue per Mediaset è stata Made in Italy, prima andata in onda su Amazon Prime Video e poi su canale 5.