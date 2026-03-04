L’attesa è quasi conclusa: la quinta stagione di “Imma Tataranni – Sostituto procuratore” debutta su Raiuno dall’8 marzo con nuovi episodi ricchi di colpi di scena. Protagonista ancora una volta Vanessa Scalera, che torna a interpretare l’energico sostituto procuratore di Matera nato dalla fantasia di Mariolina Venezia, coinvolta anche nell’adattamento televisivo dei suoi romanzi. Accanto a lei ritroviamo Massimiliano Gallo nei panni del marito Pietro e Barbara Ronchi in quelli della cancelliera Diana. Tra le novità spicca l’ingresso di Rocco Papaleo, che interpreta il nuovo procuratore capo Altiero Galliano. Tornano inoltre i volti familiari della figlia Valentina, interpretata da Alice Azzariti, e quelli di Dora Romano e Lucia Zotti nei ruoli delle madri di Imma. Nel cast anche Antonio Lamacchia, Carlo De Ruggieri e Monica Dugo, insieme alla new entry Lodo Guenzi, nuovo superiore di Pietro. La scrittura porta la firma, oltre che della stessa Venezia, di Salvatore De Mola, Pier Paolo Piciarelli, Michele Pellegrini, Pierpaolo Pirone, Filippo Gili e Francesco Amato. Anche in questa stagione le indagini di puntata si intrecciano con le dinamiche personali e familiari della protagonista, mantenendo il mix di giallo e vita privata che ha conquistato il pubblico.

“Imma Tataranni 5”, intervista esclusiva a Vanessa Scalera

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Vanessa Scalera. Nei nuovi episodi, Imma si troverà ad essere sola, senza più punti di riferimento: “Ripartirà da se stessa e dalla procura”, dice la Scalera. Imma prenderà ripetizioni di inglese ma si troverà a fare i conti anche con la tecnologia: “Non ho mai usato Chat Gpt. Su queste cose posso andare benissimo o malissimo, dipende dai punti di vista, ma la verità è che non l’ho mai utilizzato. In questo ambito mi sento davvero medievale. Anzi, l’altro giorno ho avuto persino la sensazione di essere ancora più indietro: altro che Medioevo, quasi che l’Homo sapiens ne sapesse più di me. Insomma, la realtà è semplice: non ne so assolutamente nulla”.

Farà il suo ingresso il nuovo procuratore capo Altiero, interpretato da Rocco Papaleo.“È un rapporto conflittuale. Tuttavia, nel corso della terza o della quarta puntata accadrà qualcosa che porterà Imma a guardare il suo capo con occhi diversi. Questo evento le darà l’occasione di riflettere su ciò che conta davvero nel suo lavoro e di interrogarsi su quale direzione voglia prendere per il suo futuro. Oltre a questo, però, non posso aggiungere altro”, ha anticipato la Scalera.

Vanessa Scalera ha annunciato poco tempo fa che questa sarebbe stata la sua ultima stagione. Le abbiamo chiesto come ha vissuto il suo ultimo giorno sul set: “L’ultimo giorno sul set l’ho completamente dimenticato, probabilmente per proteggermi emotivamente. Non ricordo l’ultimo ciak, e penso che sia una sorta di meccanismo di difesa, quasi una rimozione. Quello che mi porto con me, invece, sono sette anni meravigliosi di lavoro e di esperienze condivise. Rispondere a questa domanda non è facile, perché è un po’ come guardarsi allo specchio: è come “vendere il proprio prodotto” e valutare quanto sia buona la merce che stai offrendo. È un’occasione per fare il punto, riconoscere il valore di quello che si è costruito e apprezzare i risultati. Personalmente continuo a sottolinearlo: il cast è eccezionale e la regia è altrettanto straordinaria, elementi che hanno reso tutto speciale”.