Dopo circa un anno e mezzo, arriva “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 4”. La fiction, che ha come protagonista Vanessa Scalera, ha in serbo nuove puntate che terranno col fiato sospeso i telespettatori. Scopriamo insieme le anticipazioni e quando andranno in onda.

Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 4: le anticipazioni e quando in tv

Manca pochissimo alla quarta stagione di ‘Imma Tataranni – Sostituto Procuratore‘. La fiction, ispirata ai romanzi di Mariolina Venezia, ha come protagonista Imma, una donna che risolve i casi più difficili grazie a una prodigiosa memoria e un forte senso di giustizia. Le nuove puntate sono previste per domenica 23 febbraio 2025 in prima serata su Rai 1.

Ma quali sono le anticipazioni della quarta stagione? La serie riprende dal finale della terza: Imma finisce tra le braccia del maresciallo Calogiuri dopo che suo marito si era lasciato andare con Sara (uccisa poi dal cugino). In queste nuove puntate, la coppia si trova ad affrontare una crisi matrimoniale e deve decidere se continuare a stare insieme oppure no. Il più turbato è Pietro che deve elaborare la morte di Sara ma si trova a dover fare i conti anche con la voglia di emancipazione dalla madre, la signora De Ruggeri, spronata dall’incontro con l’istrionico scrittore Vasco Parisi.

Per quanto riguarda il lavoro, Imma Tataranni trova il supporto dell’amica Diana. Calogiuri invece non può sempre affiancarla perché occupato sotto copertura nella cattura di un pericoloso boss.

Numero puntate e cast della quarta stagione

In totale saranno 4 le prime serate della durata ciascuna di 100 minuti. ‘Imma Tataranni – Sostituto Procuratore‘ è prodotta da Rai Fiction, IBC Movie e Rai Com, con il contributo della Regione Basilicata e il sostegno della Lucana Film Commission.

Gli sceneggiatori sono Salvatore De Mola, Michele Pellegrini, Pier Paolo Piciarelli, Pierpaolo Pirone e Filippo Gili. Nel cast troviamo Vanessa Scalera (Imma Tataranni); Massimiliano Gallo (il marito di Imma, Pietro De Ruggeri), Alessio Lapice (il maresciallo Ippazio Calogiuri) e Barbara Ronchi (che interpreta la cancelliera Diana De Santis). E ancora Carlo Buccirosso nei panni del procuratore capo Alessandro Vitali, Cesare Bocci in quelli del pregiudicato Saverio Romaniello e Alice Azzariti nella figlia di Imma, Valentina.