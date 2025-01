Sono terminate da poco le riprese della quarta stagione di Imma Tataranni-Sostituto procuratore, sempre a Matera, dove erano state girate e ambientate le prime tre. Vanessa Scalera, protagonista della serie, si è fatta apprezzare dal pubblico televisivo per aver portato sul piccolo schermo un personaggio diverso dagli altri a cui siamo stati abituati. Dissacrante, ironica ma anche spigolosa, Imma Tataranni ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori che si chiedono cosa vedranno nei nuovi episodi. Quali saranno gli sviluppi della quarta stagione?

Imma Tataranni 4, le anticipazioni sulla trama

La terza stagione si è conclusa lasciando aperti tanti interrogativi. Uno tra tutti quello che riguarda la situazione amorosa di Imma Tataranni. Eh sì perché se è vero che Pietro, suo marito, l’ha tradita è pur vero che lei non è rimasta con le mani in mano. Imma Tataranni ha ceduto alle lusinghe di Piero Calogiuri, innamorato di lei fin dalla prima serie. Tra loro c’è stato un bacio appassionato che ha insinuato nel pubblico il dubbio che ci sia stato anche qualcos’altro.

A questo punto i fan della serie si chiedono se Imma rivelerà a Pietro quanto accaduto con Calogiuri. In un’intervista a Sorrisi e Canzoni, Massimiliano Gallo ha svelato qualche anticipazione su quello che succederà:

“Pietro e Imma sono una coppia che stava in piedi con grande forza da tanti anni e ora, invece, vive una crisi profondissima. Nella quarta stagione racconteremo proprio questo: il loro allontanamento, l’incapacità di comunicare i sentimenti, il bene e il male, l’odio, insomma tutto quello che può venire fuori quando una relazione piena d’amore finisce”.

Nella quarta stagione, rimarrà centrale il triangolo Imma, Pietro e Calogiuri: “Le questioni amorose si ingarbuglieranno particolarmente”, ha aggiunto Vanessa Scalera. Potrebbero non mancare però i colpi di scena. Si vocifera infatti che nella vita, già alquanto movimentata del sostituto procuratore, possa fare capolino un altro uomo pronto così ad allontanarla dal marito e a distoglierla da Calogiuri. Insomma, un nuovo ingresso che potrebbe dare del filo da torcere ai due uomini della Tataranni.

Occhi puntati anche su Valentina, la figlia di Imma e Pietro. La ragazza si troverà ad affrontare una fase complicata della sua vita, tra l’approccio al mondo universitario e la crisi tra i suoi genitori: “Si sta avviando a diventare una piccola donna e da un lato capisce che la strada dell’università è più complicata del previsto, dall’altro è devastata dalla vita familiare”, ha spiegato la Scalera.

Maggiore spazio verrà poi dato al personaggio di Diana De Santis, interpretato da Barbara Ronchi.

Quando andrà in onda Imma Tataranni 4: data d’uscita

Tra le serie più attese che andranno in onda dopo il Festival di Sanremo c’è Imma Tataranni. La nuova stagione andrà in onda su Raiuno a partire dal 23 febbraio. Non è chiaro se gli episodi siano quattro o otto.

Sicuramente si tratta di un periodo inconsueto per la messa in onda della serie visto che le precedenti stagioni erano state trasmesse nel periodo autunnale. Molto è però dipeso dagli impegni di Vanessa Scalera. Dopo il successo di “Imma Tataranni”, la carriera dell’attrice ha preso il volo: da “Diamanti” alla serie Disney Plus “Qui non è Hollywood” sul caso di Avetrana, Vanessa Scalera è riuscita ad imporsi come una delle interpreti più brillanti nel panorama attoriale italiano.