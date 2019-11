Torna su Rai3 l’appuntamento con “Illuminate 2019” con il terzo docu-film dedicato questa settimana all’indimenticabile Virna Lisi. L’attrice viene raccontata dagli esordi fino al grande successo. Ecco tutte le anticipazioni della terza puntata di giovedì 7 novembre 2019.

Illuminate 2 terza puntata dedicata a Virna Lisi

Giovedì 7 novembre 2019 alle ore 23.10 su Rai3 torna l’appuntamento con “Illuminate 2019“, una serie di docu-film originali per raccontare alcune donne italiane dalle vite straordinarie e restituirne l’eredità alle nuove generazioni. Questa settimana protagonista del documentario – film, prodotto da Anele in collaborazione con Rai Cinema, è la grandissima Virna Lisi. Attrice dal talento unico, Virna sarà raccontata dalla voce di Bianca Guaccero a cui toccherà narrare ai telespettatori la carriera straordinaria di Virna Lisi.

Un documentario postumo diretto da Maria Tilli e dedicato ad una delle attrici più brave del panorama artistico italiano scomparsa il 18 dicembre del 2014. Il docu-film inizia dai primi anni di Virna Lisi: dal suo debutto a soli 13 anni nel mondo dello spettacolo. Comincia così la carriera di una giovanissima Virna che poi approda al cinema fino al grande successo che la porta a superare i confini nazionali.

Virna Lisi, un film dedicato alla sua vita su Rai3

L’attrice, infatti, riceve una chiamata da Hollywood dove recita in diversi film americani diventando una vera e propria diva del cinema mondiale. Il docu-film di Illuminate ricostruisce la vita dell’attrice puntando l’attenzione su alcuni lati del suo carattere: dalla determinazione alla forza, sottolineandone anche la normalità di una donna eccezionale, capace di coniugare la fama e il successo senza mai mettere in secondo piano gli affetti.

Nonostante i tanti successi e la fama di attrice mondiale, Virna Lisi ha sempre posto la famiglia al centro del suo mondo. Quella famiglia tanto amata e desiderata che l’hanno portata al matrimonio e alla nascita del figlio Corrado. Durante il lungo racconto di Bianca Guaccero spazio anche ad una vecchia intervista dell’attrice rilasciata ad Oriana Fallaci in cui raccontava la sua avventura hollywoodiana, ma anche il rapporto con la bellezza. Non mancheranno poi alcuni aneddoti svelati per l’occasione da chi ha vissuto fianco a fianco con l’attrice: dal fratello al figlio fino alla nuora. Diverse anche le testimonianze di amici e colleghi come Iva Zanicchi, Enrico Lucherini, Cristina Comencini, Alberto Tarallo, Walter Veltroni, Giovanni Malagò e Micaela Urbano.