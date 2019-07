Ilaria Teolis piange a Temptation Island 2019 e Filippo Bisciglia la consola così. Nella quinta puntata del 22 luglio, infatti, la fidanzata di Massimo Colantoni ha accusato il colpo finendo per scoppiare in lacrime. Il motivo? Le nuove immagini, mostratele durante il quinto falò di stasera, che ritraggono il compagno insieme alla “tentatrice” single Elena Cianni. Come detto, però, l’intervento del presentatore non è mancato, con tanto di goccio d’acqua e frasi – sostegno morale. Rivediamo, allora, l’intero momento trasmesso su Canale 5, in questi nuovi video Witty tv / Mediaset.