Ilaria D’Amico, addio al calcio ma non alla tv: il supporto di Buffon

Ilaria D’Amico volta pagina. La storica conduttrice di programmi sportivi ha deciso di mettere la parola fine al calcio per dedicarsi ad altro. Questo non si traduce in un addio alla televisione, al contrario: la D’Amico ha già scelto il suo prossimo progetto. In un’intervista concessa al Corriere della Sera, la conduttrice 46enne spiega il motivo della sua scelta, annunciando quali sono i suoi piani futuri, dopo 18 anni passati a raccontare il calcio televisivo.

Ilaria D’Amico: perché lascia la conduzione sportiva?

La quarantena imposta dal governo nelle norme anti-Covid ha portato consiglio a Ilaria D’Amico. Come dichiara al Corriere, terminata la Champions League, la conduttrice dirà addio al pallone. “Dopo 23 anni lascio lo sport”, racconta, spiegando come dopo tutto questo tempo sente il bisogno di cambiare letteralmente aria. “È una macchina che conosco alla perfezione. E il punto è proprio questo: voglio rodarne una nuova, farle fare dei giri e lanciarla.” Fondamentale è stato il supporto del campione Gigi Buffon, suo partner dal 2014. “Sa ascoltare i miei bisogni e sostiene le nuove scelte”.

Ilaria D’Amico: nuovo programma su Sky?

La conduttrice e giornalista non resterà senza lavoro per molto. Come spiega ancora al Corriere della Sera, ha qualche idea sul nuovo tipo di informazione che intende divulgare. Complice lo zampino di Sky, Ilaria D’Amico annuncia la sua intenzione di cimentarsi nell’attualità e spera che diventi un appuntamento fisso settimanale.

“Appena ne abbiamo parlato, in azienda, ho sentito il richiamo della foresta: mi ha aiutata ad uscire dalla mia confort zone”, sottolinea. Al momento però non c’è nulla di certo, dato che la D’amico ne sta ancora parlando con i vertici.

Al Corriere pare dare qualche indizio su cosa potrebbe riguardare il suo nuovo programma: “Personalmente, voglio immergermi in queste nuove realtà social, un tema che mi interessa molto: sarà che sono a contatto diretto con dei pre adolescenti ma vedo quanto sono importanti”. In ogni caso, per rivedere la giornalista sul piccolo schermo si dovrà attendere almeno il prossimo anno.