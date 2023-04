Un grande evento all’insegna della musica è previsto su Canale 5 nel mese di Maggio. Si tratta de Il Volo-Tutti per Uno, uno show in due puntate che allieterà altrettante prime serate sulla principale delle reti Mediaset. Come avrete intuito dal titolo, i mattatori saranno Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, meglio noti come Il Volo, il trio di giovani tenori famoso in tutto il mondo. Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo, dal conduttore agli ospiti.

Il Volo – Tutti per Uno: chi conduce, regia e location

Il Volo-Tutti per Uno andrà in onda a Maggio su Canale 5 in due prime serate. A co-condurre il programma insieme ai tre giovani cantanti, ci sarà Federica Panicucci. A dir poco magnifica la location che farà da cornice allo spettacolo, l’Arena di Verona. La regia è affidata a Luigi Antonini.

Come anticipato, il fil rouge che accompagnerà le performance sul palco sarà la musica, intesa come arte a 360°, attraversando vari generi, dal pop alla lirica. Il tutto accompagnato dalla verve, dall’ironia e dal talento dei “padroni di casa”, che insieme alla Panicucci e agli ospiti, daranno vita a simpatici siparietti ricchi di emozioni e storie.

Gli ospiti delle due serate

Fra i piatti forti de Il Volo-Tutti per Uno, c’è quello dell’intervento di ospiti prestigiosi, tutti appartenenti al mondo musicale e dello spettacolo. Ad animare le due serate evento ci saranno Irama, Madame, Fiorella Mannoia, l’attore Edoardo Leo, Danilo Rea, Annalisa, Antonello Venditti, Francesca Michielin, Gianna Nannini, Mario Biondi, i Pooh, Aida Garifulina e l’attore e comico Giorgio Panariello.

Come si può notare, si spazia dai giovani emergenti dell’attuale panorama musicale italiano, fino ai grandi big, sulla cresta ormai da decenni. Il Volo-Tutti per Uno è uno spettacolo adatto a tutti, un evento in esclusiva di Canale 5 che piacerà agli appassionati di musica e non solo.