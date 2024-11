Dopo aver conquistato il pubblico mondiale con il trionfale avvio del World Tour 2024/2025 in Giappone e nelle principali capitali europee, registrando numerosi sold-out, IL VOLO si prepara a scrivere un nuovo capitolo del suo successo internazionale. Da oggi è disponibile in preorder “Ad Astra (International Edition)”, una versione speciale dell’album pubblicato lo scorso 29 marzo, che segna la prima raccolta interamente di brani inediti del trio. L’uscita ufficiale è prevista per il 29 novembre 2024, sotto l’etichetta Epic Records/Sony Music Italy.

AD ASTRA, versione speciale dell’album de’ Il Volo

Questa edizione esclusiva include cinque tracce aggiuntive: una versione in inglese di Capolavoro – il brano di Sanremo 2024 certificato Disco d’Oro – disponibile da mezzanotte, una potente reinterpretazione di Now We Are Free, tema principale de Il Gladiatore di Hans Zimmer, e nuovi arrangiamenti di due classici intramontabili, The Sound of Silence e Hallelujah, curati da Michael Tenisci e Stefano Marletta. A completare il progetto, una straordinaria versione di Amazing Grace, impreziosita dalla collaborazione con il celebre soprano Pretty Yende.

“Ad Astra (International Edition)” è un’opera che sembra disegnata su misura per esaltare le singole sfumature artistiche di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, tre voci straordinarie che, con la loro unicità e armonia, hanno saputo conquistare il pubblico globale, diventando un riferimento assoluto nel mondo del crossover pop classico. Questo progetto discografico riesce a mantenere intatta l’essenza distintiva del trio, abbracciando al contempo nuove direzioni sonore, dove emozioni intime e suggestioni cosmiche si incontrano, offrendo una dimensione musicale completamente inedita.

Dopo il successo del progetto Tutti Per Uno – firmato Michele Torpedine, con quattro memorabili serate all’Arena di Verona trasmesse su Canale 5 – e un tour estivo che li ha portati in tutta la penisola tra giugno e settembre, IL VOLO si prepara a tornare live nel 2025 con il nuovo tour nei palasport italiani, “Tutti Per Uno – Ad Astra Live Nei Palasport”, prodotto da Friends & Partners.

Date del tour:

10 gennaio – Jesolo, Palazzo del Turismo

– Jesolo, Palazzo del Turismo 11 gennaio – Milano, Unipol Forum

– Milano, Unipol Forum 13 gennaio – Treviso, Palaverde

– Treviso, Palaverde 15 gennaio – Firenze, Nelson Mandela Forum

– Firenze, Nelson Mandela Forum 17 gennaio – Bologna, Unipol Arena

– Bologna, Unipol Arena 18 gennaio – Torino, Inalpi Arena

– Torino, Inalpi Arena 21 gennaio – Roma, Palazzo dello Sport

– Roma, Palazzo dello Sport 23 gennaio – Eboli, Palasele

– Eboli, Palasele 24 gennaio – Bari, Palaflorio

– Bari, Palaflorio 26 gennaio – Messina, Palarescifina

Terminato il tour nei palasport, IL VOLO tornerà a calcare i palchi internazionali con nuove e attesissime tappe del World Tour 2024/2025 in USA, Canada e America Latina.