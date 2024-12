Ieri sera, al prestigioso The Kia Forum di Los Angeles, Andrea Bocelli ha regalato al pubblico un evento straordinario, impreziosito dalla presenza de IL VOLO come super ospiti. Il celebre trio, composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, ha incantato il pubblico americano con esibizioni memorabili di brani iconici come Il Gladiatore e ’O Sole Mio, quest’ultimo interpretato insieme a Bocelli, in un momento che ha lasciato tutti senza fiato.

IL VOLO alla conquista dell’Europa

Reduci da un tour europeo di enorme successo, con una lunga serie di sold out nelle principali capitali, i ragazzi de’ IL VOLO annunciano ora il nuovo tour LIVE IN CONCERT 2025. Organizzato da MT Opera & Blues e Friends & Partners. Di seguito le date del tour.

Ecco le date del tour LIVE IN CONCERT 2025 di IL VOLO:

2 novembre 2025 – Vienna @ Stadthalle

– Vienna @ Stadthalle 3 novembre 2025 – Berlino @ Uber Arena

– Berlino @ Uber Arena 5 novembre 2025 – Monaco @ Olympiahalle

– Monaco @ Olympiahalle 6 novembre 2025 – Lipsia @ Leipziger Messe

– Lipsia @ Leipziger Messe 8 novembre 2025 – Stoccarda @ Porsche Arena

– Stoccarda @ Porsche Arena 9 novembre 2025 – Colonia @ Lanxess Arena

– Colonia @ Lanxess Arena 11 novembre 2025 – Mannheim @ SAP Arena

– Mannheim @ SAP Arena 13 novembre 2025 – Praga @ O2 Arena

– Praga @ O2 Arena 14 novembre 2025 – Budapest @ MVM Dome

– Budapest @ MVM Dome 25 novembre 2025 – Wroclaw @ Hala Stulecia

– Wroclaw @ Hala Stulecia 28 novembre 2025 – Sofia @ Arena

– Sofia @ Arena 30 novembre 2025 – Parigi @ Zenith

– Parigi @ Zenith 2 dicembre 2025 – Bratislava @ Tipos Arena

– Bratislava @ Tipos Arena 4 dicembre 2025 – Lussemburgo @ Rockhall

– Lussemburgo @ Rockhall 7 dicembre 2025 – Bruxelles @ Forest National

– Bruxelles @ Forest National 11 dicembre 2025 – Zurigo @ Hallenstadion

Le prevendite sono disponibili dal 13 dicembre 2024 su Friends & Partners, con accesso anticipato per il fanclub.

I concerti in Italia

In Italia, l’attesa è breve: a gennaio 2025 partirà il tour Tutti Per Uno – Ad Astra Live Nei Palasport, che attraverserà i principali palazzetti italiani.

Le date:

10 gennaio 2025 – Jesolo @ Palazzo del Turismo

– Jesolo @ Palazzo del Turismo 11 gennaio 2025 – Milano @ Unipol Forum

– Milano @ Unipol Forum 13 gennaio 2025 – Treviso @ Palaverde

– Treviso @ Palaverde 15 gennaio 2025 – Firenze @ Nelson Mandela Forum

– Firenze @ Nelson Mandela Forum 17 gennaio 2025 – Bologna @ Unipol Arena

– Bologna @ Unipol Arena 18 gennaio 2025 – Torino @ Inalpi Arena

– Torino @ Inalpi Arena 21 gennaio 2025 – Roma @ Palazzo dello Sport

– Roma @ Palazzo dello Sport 23 gennaio 2025 – Eboli @ Palasele

– Eboli @ Palasele 24 gennaio 2025 – Bari @ Palaflorio

– Bari @ Palaflorio 26 gennaio 2025 – Messina @ Palarescifina

I biglietti sono già disponibili su Ticketone.

Sul fronte discografico, il trio prosegue il suo successo con l’uscita di Ad Astra (International Edition), arricchita da cinque nuove tracce, tra cui la versione inglese di Capolavoro.

Inoltre, il 6 dicembre è uscito il nuovo singolo Tra le onde (Epic Records/Sony Music Italy), una ballata intensa e suggestiva scritta da Stefano Marletta e Michael Tenisci. Grazie a un’intima base di pianoforte e un crescendo orchestrale, il brano trasporta l’ascoltatore in un viaggio emozionale, enfatizzato dall’armonia perfetta delle voci di Piero, Ignazio e Gianluca.

Il 2025 si preannuncia come un anno di trionfi per IL VOLO, tra tour internazionali e nuove emozioni musicali che conquisteranno ancora una volta il cuore dei fan di tutto il mondo.