Il Volo è tra i 30 big scelti da Amadeus in gara al Festival di Sanremo 2024. Il gruppo sul palco del Teatro Ariston si presenta con il brano dal titolo “Capolavoro”. Dopo una vittoria nel 2015 e un terzo posto nel 2019, Il Volo torna al Festival con la voglia di raccontare un’altra importante pagina della loro musica.

Il Volo canta “Capolavoro” a Sanremo 2024

Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto, de Il Volo si sono incontrati, giovanissimi, proprio del Teatro Ariston durante il programma “Ti lascio una canzone” condotto da Antonella Clerici, nel 2009. Il trio è pronto ad uscire con il loro primo disco di brani inediti. Il brano che portano in gara si intitola “Capolavoro”, parla di un amore universale. È un pezzo travolgente ed emozionante.

Il significato di “Capolavoro”

“Capolavoro” è una ballata orchestrale che punta tutto sul talento dei tre interpreti e, forse ancora di più rispetto al passato, sulla differenza delle loro singole tre voci, che si muovono tra la lirica e il pop. «Cadi dal cielo come un capolavoro, prima di te non c’era niente di buono».

Il Volo, testo “Capolavoro”

di E. Roberts – S. Marletta – M. Tenisci

Ed. Music Union/MT Ed. Mus. di Michael Tenisci/Il Volo/ Oracle Ed. Mus. di Ernesto Ginoble – Milano – Roma

Io che sto seduto dentro a un cinema

A sognare un po’ d’America e un po’ di casa tua

E mi chiedo sempre quanto durerà

Questo amore infinito che infinito non è Io che mi sentivo perso

Una vela in mare aperto

E all’improvviso tu, tu

Cadi dal cielo come un capolavoro

Prima di te non c’era niente di buono

Come se

Tu fossi l’unica luce a dare un senso

E questa vita con te

È un capolavoro

Guarda come sta piovendo

Ma è stupendo averti qua

Maledetto tempo che ti da

E poi ti porta via

Io che mi sentivo perso

Come un fiore nel deserto

E all’improvviso tu, tu

Cadi dal cielo come un capolavoro

Prima di te non c’era niente di buono

Come se

Tu fossi l’unica luce a dare un senso

E questa vita con te

È un capolavoro

Cadi dal cielo come un capolavoro

Prima di te non c’era niente di buono

Come se

Tu fossi l’unica luce a dare un senso

E questa vita con te

Sì, la mia vita con te

È un capolavoro