Dopo il successo di Ad Astra (International Edition) – la versione internazionale del loro ultimo progetto discografico, arricchita da cinque nuove tracce, tra cui Capolavoro (English Version) – IL VOLO presenta Tra le onde, il nuovo singolo disponibile in presave da oggi e in uscita il 6 dicembre su tutte le piattaforme digitali e in radio per Epic Records/Sony Music Italy.

Tra le onde, scritto da Stefano Marletta e Michael Tenisci, con la produzione di Michael Tenisci ed E.D.D., ci immerge in un’atmosfera sognante grazie a una delicata base di pianoforte, evocativa come l’abbraccio di un mare calmo. L’intensità cresce con l’ingresso degli archi, che si innalzano come onde tempestose fino all’apice emozionale del ritornello, dove le straordinarie voci di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble si fondono in perfetta armonia.

“La vita è come un corso d’acqua / passa sotto di noi / che restiamo insieme tra le onde”, canta IL VOLO, in un brano che celebra la forza interiore e la capacità di affrontare le sfide della vita con tenacia. Tra le onde è un invito a lasciarsi trasportare dal flusso della vita, affidandosi all’amore e al coraggio per superare ogni tempesta. Il brano è un inno alla presenza di chi ci sostiene nei momenti difficili, sottolineando l’importanza di condividere il nostro percorso con chi amiamo, pur coltivando il nostro spazio interiore.

“Tra le onde rappresenta un tassello fondamentale del viaggio musicale di Ad Astra, il nostro primo album di inediti. Volevamo mettere in risalto le nostre tre vocalità, trovando un equilibrio tra la nostra identità artistica e una dimensione internazionale. Abbiamo lavorato per fondere il nostro stile con influenze pop inglesi, esplorando sonorità fresche e moderne senza mai tradire ciò che ci caratterizza. La vera sfida è stata creare un ritornello che fosse memorabile e cantabile, capace di esaltare le nostre vocalità classiche aprendosi a nuove interpretazioni” racconta IL VOLO.

Dopo il successo dei loro straordinari live – molti dei quali sold out nelle principali capitali europee – IL VOLO darà il via a gennaio 2025 al tour italiano Tutti Per Uno – Ad Astra Live Nei Palasport, prodotto da Friends & Partners. Il tour, che vedrà in scaletta Tra le onde e tutti i brani di Ad Astra (International Edition), partirà il 10 gennaio da Jesolo (Palazzo del Turismo) e toccherà diverse città italiane: Milano (Unipol Forum, 11 gennaio), Treviso (Palaverde, 13 gennaio), Firenze (Nelson Mandela Forum, 15 gennaio), Bologna (Unipol Arena, 17 gennaio), Torino (Inalpi Arena, 18 gennaio), Roma (Palazzo dello Sport, 21 gennaio), Eboli (Palasele, 23 gennaio), Bari (Palaflorio, 24 gennaio) e Messina (Palarescifina, 26 gennaio).

I biglietti sono disponibili su Ticketone.