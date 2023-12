Dopo il grande successo delle due serate evento andate in onda in prima serata su Canale 5 lo scorso mese di maggio e che hanno visto il trio musicale italiano composto da due tenori e un baritono: Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, trionfare all’Arena di Verona insieme a tantissimi grandi ospiti, Il Volo triplica gli appuntamenti dello spettacolo musicale dal titolo “TUTTI PER UNO” e annuncia il ritorno live in Italia con tre date imperdibili sempre nella spettacolare cornice dell’Arena di Verona.

Il Volo torna all’arena di Verona con Tutti per uno: quando, date e biglietti

Le date da segnare in calendario, e che vedranno ancora una volta il trio de Il Volo formato da: Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, trionfare all’Arena di Verona insieme a tantissimi grandi ospiti, per il loro ritorno live in Italia durante lo show musicale dal titolo “Tutti per uno” (un progetto di Michele Torpedine) sono il 9, 11 e 12 maggio 2024.

Il Volo: 3 appuntamenti imperdibili con la grande musica

Tre nuovi imperdibili show, organizzati e prodotti da Friends & Partners, che vedranno protagonisti i tre cantanti amati in tutto il mondo esibirsi con performance inedite impreziosite come da tradizione, dalla presenza di una grande orchestra e da numerosi ospiti.

Durante lo show il pubblico potrà assistere alla potenza vocale del trio ma anche alle diverse sfumature vocali di Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, tre inconfondibili voci, unite da 15 anni di lunga amicizia e di musica insieme.

Come partecipare e dove comprare i biglietti per lo spettacolo de Il Volo

Per chi vorrà assistere all’evento all’Arena di Verona per durante le tre date imperdibili del loro show dal titolo TUTTI PER UNO!, ricordiamo che le prevendite dei biglietti sono aperte dalle ore 18.00 di oggi, venerdì 15 dicembre, per gli iscritti al fanclub. Dalle 18 di domani, sabato 16 dicembre, i biglietti saranno disponibili su Ticketone, Ticketmaster e Clappit.