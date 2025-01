“Un Forum di Assago gremito ha accolto con entusiasmo i tre artisti de Il Volo, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, in occasione della prima tappa del loro tour. Sabato 11 gennaio 2025 si è trasformato in un autentico tributo a questi talenti che, con oltre 15 anni di carriera celebrati nel marzo 2024, continuano a brillare nel panorama della musica classica e pop mondiale, anche grazie al successo del loro ultimo album di inediti, Ad Astra.”

Il Volo canta al Forum di Assago: Gianluca, Piero e Ignazio conquistano Milano

Si spengono le luci e il pubblico sussulta, la favolosa orchestra diretta dal Maestro Edmondo Mosè Savio fa il suo ingresso sul palco, ed ecco che si sentono le voci del trio, che non vediamo però fino a che l’enorme velo che li copre non cade e così appaiono elegantissimi al centro del palco.

Ad essere protagonista della serata è la grande musica de Il Volo, con brani indimenticabili del loro repertorio musicale, ma anche tributi a grandi artisti. Tra i brani in scaletta: Per aspera, Chiaro di luna, Who want to live forever, Capolavoro e l’indimenticabile brano con cui hanno trionfato a Sanremo, Grande amore.

Tanti gli omaggi così come le grandi colonne sonore: Il gladiatore, ma anche Miserere, E penso a te, Hallelujah e Un amore così grande. Poi la grande musica lirica con E lucevan le stelle e Nessun dorma.

Gli ospiti

La serata al Forum di Assago a Milano ha visto come ospiti Cecille, giovane cantante che ha avuto anche il compito di aprire il concerto, e i Santi Francesi.

Ben tre le standing ovation che il pubblico presente ha voluto tributare ai tre artisti durante il concerto. Il pubblico letteralmente in delirio ha cantato con loro ogni singolo brano.

Una serata resa magica dall’atmosfera che solo la bella musica, da quella lirica a quella pop può regalare. Due ore di belle canzoni cantate innegabilmente bene, con una potenza e una pulizia canora difficili da trovare e da non notare.

Il Volo fa il suo mestiere e lo fa molto bene, consapevole di portare avanti un’antica tradizione italiana che fa ancora breccia nel cuore di molti appassionati in tutto il mondo.