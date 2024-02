A Sanremo 2024 farà il suo debutto Il Tre con “Fragili”, un brano che spazia tra il pop e il rap. Il giovane artista romano è uno dei rapper più amati dai giovani, e commentando il suo brano ha dichiarato “In amore ho fatto tanti errori, e con la mia canzone chiedo scusa”.

Chi è Il Tre, il cantante di “Fragili”

Classe 1997 Il Tre – all’anagrafe Guido Senia – è un giovane artista romano al suo esordio sul palco dell’Ariston. Partito dal nulla, è oggi uno dei rapper più amati dai giovani e in pochi anni e con solo due dischi – ALI e Invisibili – ha saputo conquistare le classifiche italiane posizionandosi al primo posto della classifica ufficiale Fimi/Gfk, conquistando TikTok con circa 100.000 video creati dalla community con le sue canzoni, e ottenendo 4 Dischi di Platino e 2 Oro.

Perché ha scelto di chiamarsi Il Tre? Il “numero perfetto” rappresenta per Senia una cifra ricorrente: è nato il 3 settembre e 3 sono i membri della sua famiglia. Proprio la forza arrivata dai suoi genitori è uno dei temi che spesso ritroviamo nei testi del giovane rapper romano, quella forza che ha saputo aiutarlo a uscire dai momenti bui. Oltre alla famiglia l’artista “canta” l’importanza di avere accanto amici veri, ma anche il coraggio di credere nei propri sogni e affrontare le proprie paure.

Fragili, la canzone extrabeat

Il brano spazia tra il pop e rap, e contiene anche una breve citazione a Battisti con Mare Nero. Negli ultimi anni abbiamo assistito all’esibizione di diversi rapper a Sanremo, ma Il Tre si prepara ad andare oltre, utilizzando per la prima volta sul palco sanremese l’extrabeat, una tecnica del rap che permette di andare al doppio della velocità rispetto alla base, una cifra stilistica di cui il Tre è uno dei maggiori esponenti in Italia.

La sua scelta nasce dal desiderio di portare sul palco dell’Ariston qualcosa di suo, di dare un segnale chiaro a chi – da anni – lo segue.

“Fragili” significato del brano sanremese

La canzone che Il Tre porterà sul palco di Sanremo riprende il tema delle fragilità di ognuno di noi. Scritto da lui, il brano nasce in un periodo particolarmente buio della sua vita, ed è un’esortazione a combattere i propri mostri. “Solo se riusciremo ad accettare le nostre crepe, ammettendo i nostri errori, potremmo affrontare ciò che più ci tormenta” ha dichiarato l’artista. Chiedere scusa è – per Senia – un modo per mostrare le proprie debolezze, per ammettere di avere sbagliato. Non sapere amare nel modo giusto e “sentirsi in catene” può spingere a far soffrire anche altre persone. In fondo ogni essere umano può sbagliare, e mostrare le proprie fragilità può essere un punto di forza per crescere e diventare più consapevoli di sé stessi.

“Fragili” racconta un’esperienza personale, una storia d’amore che non è andata a buon fine a causa degli errori fatti. “la persona che era al mio fianco era un gioiello che non avrei voluto perdere e nella canzone rifletto anche su me stesso e sul fatto che di base non sono proprio la persona che vorrei essere” ammette Il Tre.

Il Tre “Fragili”, testo della canzone

Le tue pupille sembrano pallottole se mi guardi mi ferisci

Ho dei pensieri che alzano la voce ma vorrei farli stare zitti

Tu sai che avevo bisogno d’aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo

Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi

Ma se un giorno il vento, ti portasse indietro

Dalle mie promesse, come se piovessero

Da un cielo nero lacrime di vetro

Perché ancora sento, il tuo rumore dentro

E siamo fragili

Come la neve

Come due crepe

E so che non è facile

Volersi bene

Stare in catene

Scusami ma può succedere e

Scusami se ti ho fatto del male

Ma siamo fragili

Come la neve

Come due crepe

Odio convivere con i demoni fissi nella mia testa

Il senso di colpa mi fa sentire una bestia

Vorrei dirti resta, si ti prego resta ma grido vattene

Perché sento la tempesta sotto le palpebre

E tu sei libera ah

Sei come un’isola ah

Nessuno ti abita

Mi rubi l’anima

E vorrei tornare indietro nel tempo

Sei la sete nel mio deserto

Sei come le fiamme bruciano nell’inferno

Adesso mi sento come un naufrago in mare aperto

E se potessi scapperei da ricordi che sono vipere

Perché mi fanno male e mi potrebbero uccidere

Voglio averti ancora addosso però non posso

Non voglio lasciarti andare non sono pronto

Ma siamo fragili

Come la neve

Come due crepe

E so che non è facile

Volersi bene

Stare in catene

Scusami ma può succedere e

Scusami se ti ho fatto del male

Ma siamo fragili

Come la neve

Come due crepe

In questo mare nero ci sei solo tu

Sei la mia isola ah, forse mi ucciderai ma

Volevo solo restarci di più

Ma siamo fragili

Come la neve

Come due crepe

E so che non è facile

Volersi bene

Stare in catene

Scusami ma può succedere e

Scusami se ti ho fatto del male

Ma siamo fragili

Come la neve

Come due crepe.

Il Tre, serata cover Sanremo 2024

Il 9 febbraio prossimo – in occasione della serata dei duetti, Il Tre si esibirà con Fabrizio Moro, cantautore e musicista romano “veterano” di Sanremo.

Il cantante giocherà quindi in casa, facendosi “aiutare” da un artista che condivide con lui le origini romane. Il Tre proporrà con Moro un medley dei suoi più grandi successi.